Bundesregierung spricht sich gegen Inlandsflugverbote aus

Frankreich verbietet Inlandsflüge auf Strecken unter zweieinhalb Stunden Bahnfahrt. Wird Deutschland trotz aller Kritik an Sinn und Zweck nachziehen? Das zuständige Ministerium winkt ab: In Deutschland gebe es bereits keine betroffenen Strecken mehr.

Die Bundesregierung spricht sich gegen ein innerdeutsches Kurzstreckenflugverbot zur Verringerung der CO2-Emissionen aus. Streckenbezogene Verbote nach dem Vorbild Frankreichs solle es in Deutschland nicht geben.

Ein Sprecher des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) erklärte gegenüber dem Tourismus-Fachmagazins FVW, dass man gesetzliche Verbote von Flügen nicht für zielführend halte. Vielmehr soll es verstärkt Anreize für die Nutzung alternativer Verkehrsmittel geben.

Seit vergangener Woche gilt in Frankreich ein Verbot von Inlandsflügen, wenn die gleiche Strecke in weniger als zweieinhalb Stunden mit dem Zug zurückgelegt werden kann.

Dieser Ansatz wirft nun die Frage auf, ob andere EU-Länder, darunter auch Deutschland, ähnliche gesetzliche Maßnahmen ergreifen könnten, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

"In Deutschland gibt es inzwischen keine Inlandsflüge mehr auf Strecken, die von einem Verbot von Kurzstreckenflügen nach französischem Vorbild betroffen wären (die einzige relevante Verbindung Düsseldorf–Stuttgart wurde eingestellt)", so der Sprecher des BMDV.

Das Angebot an Kurzstreckenflügen in Deutschland liegt aktuell im ersten Halbjahr 2023 bei nur 56 Prozent des Niveaus von 2019. Laut Flugsicherungsorganisation Eurocontrol sind die inländischen Flugverbindungen in Deutschland seit der Coronakrise so stark zurückgegangen, wie sonst in keinem anderen EU-Land.

Gesetz in Frankreich ist umstritten

Zudem gilt der französische Ansatz generell als umstritten. Selbst die Umweltorganisation Transport & Environment prangert das Verbot innerfranzösischer Flüge als eine "rein symbolische Maßnahme" an.

Gerade bei Kurzstreckenflügen entstehen keine Kondensstreifen, die bei der Berechnung von Klimavergleichen unter Einbeziehung der Nicht-CO2-Effekte – wie er beispielsweise durch das Umweltbundesamt publiziert wird – stets mit eingerechnet werden.

Gleichzeitig gilt der Kurzstreckenflugverkehr als das Segment im Luftverkehr, das in sehr absehbarer Zeit wirklich nachhaltig betrieben werden kann – durch neue Elektroflugzeuge und den Einsatz von Wasserstoff auf Regionalflügen.