Bundesregierung plant weitere Rettungsflüge – Reisewarnungen ausgesprochen

Eine weitere Bundeswehrmaschine mit 60 deutschen Passagieren aus Israel ist auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf gelandet. Der Militärtransporter vom Typ A400M sei am Montagmorgen um 2:45 Uhr aus Tel Aviv kommend gelandet, teilte das Einsatzführungskommando auf X (vormals Twitter) mit.

Bisher habe man 222 Personen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen, hieß es. Es ist die vierte Bundeswehr-Maschine, die Deutsche aus Israel holte.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die Israel am Freitag einen Solidaritätsbesuch abgestattet hatte, überließ ihre Regierungsmaschine mehr als 80 deutschen Staatsbürgern für ihre Ausreise nach Deutschland.

Im Falle einer Verschlechterung der Lage stehe die Bundeswehr auch für eine militärische Evakuierung bereit, hatten das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium erklärt. Man treffe weitere Vorbereitungen. Der Krisenstab habe außerdem beschlossen, die in die Region entsandten Krisenunterstützungsteams zu verstärken.

Etwa eine Woche nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel beteiligt sich die Bundeswehr daran, deutsche Staatsbürger aus Israel herauszuholen – während die dortige Armee einen großangelegten Angriff auf den von den militanten Islamisten kontrollierten Gazastreifen vorbereitet. In den vergangenen Tagen hatte das Auswärtige Amt schon etwa 2800 Bundesbürger und Familienmitglieder bei der Ausreise unterstützt, die zu einem großen Teil mit Sonderflügen der Lufthansa sowie mit Condor zurückgekehrt waren.

Angesichts des Krieges in Israel steht die Bundeswehr nach Einschätzung der Grünen auch für weitere Evakuierungen bereit. "Die Kräfte der Bundeswehr sind vorbereitet", sagte Grünen-Verteidigungsexpertin Sara Nanni der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).

Die Bundesregierung habe bereits Krisenunterstützungsteams nach Israel geschickt. Es gebe Pläne, in der Form auch in anderen Ländern aktiv zu werden, "um deutsche Staatsbürger wenn nötig herauszuholen", ergänzte Nanni. "Was wir jetzt erleben, ist eine Hilfe bei der Ausreise", so die Grünen-Politikerin. Die Bundeswehr habe aber im Südsudan bewiesen, "dass sie unter noch schwierigeren Bedingungen in der Lage ist, Menschen auszufliegen".

Mit Blick auf eine Ausreise aus Israel sei zudem festzuhalten, dass der Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv derzeit zwar weiter angeflogen werde, allerdings hätten viele Airlines ihre Flüge komplett eingestellt oder stornierten geplante Flüge kurzfristig.

Kritik hagelte es von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) für den Einsatz von zivilen Fluggesellschaften für die Rückholflüge. Die Gewerkschaft argumentiert, dass diese Flüge ein unkalkulierbares Risiko für die Passagiere darstellen.

Andere Fluggesellschaften sagten die Sonderflüge im Auftrag der jeweiligen Regierungen gänzlich ab. Einige Versicherungen hätten die Geschäftsbedingungen geändert, nach denen Israel bisher nicht als Hochrisikogebiet eingestuft wurde.

Reisewarnungen für Israel und Libanon

Die Bundesregierung rät nun offiziell vor Reisen nach Israel ab. "Vor Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete wird aufgrund der Gewalteskalation in der Region gewarnt", teilte das Auswärtige Amt mit.

Zur Begründung hieß es unter anderem, dass sich Israel formell im Kriegszustand befindet. Die Lage sei "hoch volatil", eine weitere Verschärfung und eine Ausweitung des Konflikts könnten nicht ausgeschlossen werden. Die israelische Armee setze Luftangriffe auf den Gazastreifen fort und bereite eine groß angelegte Militäroperation im Gazastreifen vor. Auch aufgrund der Einziehung von über 300.000 Israelis zum Militärdienst ruhten derzeit weite Teile des öffentlichen Lebens, so das Auswärtige Amt.

Das Auswärtige Amt spricht außerdem eine Reisewarnung für den Libanon aus. "Es besteht ein erhöhtes Risiko von Terroranschlägen", teilt das Außenministerium mit.

Die Lufthansa setzte ihre Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bis einschließlich Montag aus. Dies geschehe "aufgrund der aktuellen Lage im Nahen Osten", teilte die Fluggesellschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit.