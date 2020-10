Bundesregierung erklärt weitere Länder zu Risikogebieten

Die Bundesregierung hat weitere Regionen in Europa zum Risikogebiet erklärt. So gelten ganz Belgien und Island nun als Risikogebiet, berichtet "Spiegel". Hinzu kommen einzelne Regionen in neun weiteren Ländern, darunter in Estland, Lettland, Irland, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Großbritannien, Frankreich und Rumänien. Zadar und Sibenik-Knin in Kroatien wurden von der Liste entfernt. Ab sofort gilt die generelle weltweite Reisewarnung nicht mehr.