Bundesregierung kündigt weitere Sonderflüge aus Israel an

Das Auswärtige Amt plant weitere Sonderflüge für deutsche Staatsbürger aus Israel. Nach Lufthansa wird nun auch der Ferienflieger Condor mit zwei Sonderflügen am Wochenende beauftragt. Die Lufthansa soll ebenfalls am Wochenende noch weitere Sonderflüge durchführen, da die Nachfrage weiterhin groß sei.

Das Auswärtige Amt organisiert für Sonntag zwei weitere Sonderflüge, mit denen deutsche Staatsbürger über Jordanien aus Israel nach Deutschland zurückkehren können. Zudem sei das Ministerium mit der Lufthansa wegen möglicher zusätzlicher Sonderflüge am Samstag und Sonntag im Gespräch.

Die Fluggesellschaft Condor werde diese Flüge in enger Absprache mit dem Außenministerium vom jordanischen Akaba im Süden des Landes durchführen, kündigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin an. Akaba liegt knapp eine halbe Stunde Autofahrt von der südisraelischen Stadt Eilat entfernt. Die deutschen Staatsangehörigen würden weiterhin über das sogenannte Elefand-System – die Krisenvorsorgeliste des Ministeriums – über zusätzliche Ausreisemöglichkeiten informiert.

Die Lufthansa absolviert seit Donnerstag auf Bitte des Auswärtigen Amtes Sonderflüge für in Israel gestrandete Deutsche. Nach Auskunft des Ministeriums gab es am Donnerstag vier Sonderflüge, mit denen insgesamt rund 950 Deutsche aus Israel ausreisen konnten. Für Freitag waren erneut vier Sonderflüge geplant.

Am Freitagnachmittag hoben laut der Website "Flightradar24" zwei Lufthansa-Maschinen vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv ab: die eine mit dem Ziel Frankfurt, die andere in Richtung München. Der letzte Lufthansa-Flug aus Tel Aviv vom Freitag soll am Abend um 20:00 Uhr in München landen. Auch am Samstag könnte es erneut Sonderflüge aus Tel Aviv nach Deutschland geben, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mitteilte. Darüber sei das Ministerium "in intensiven Gesprächen" mit der Lufthansa.

Man prüfe kontinuierlich, wie man die deutschen Staatsangehörigen und auch die Doppelstaatler, von denen es in Israel sehr viele gebe, unterstützen könne, sollten sie ausreisen wollen. Es sei allerdings schwer vorhersehbar, wie viele Menschen ausreisen wollten. Auf der Liste des Auswärtigen Amtes seien derzeit noch 4500 Personen gemeldet, sagte der Sprecher.

Leere Plätze bei Lufthansa und Kritik an Organisation

Die Gebühr von 300 Euro pro Platz auf den Lufthansa-Sonderflügen wird auch weiter erhoben. Das Auswärtige Amt steuere pro Person noch 250 Euro aus dem eigenen Etat dazu.

Bei den vier Lufthansa-Sonderflügen am Donnerstag habe es einige leere Plätze gegeben, sagte der Sprecher. Die Flüge seien komplett ausgebucht gewesen, es habe aber einige Doppelbuchungen gegeben. Zudem seien andere Menschen nicht zum Flughafen gekommen. "Wir können natürlich gleichzeitig nicht ausschließen, dass diese Personen auf parallelen Wegen schon separat über kommerzielle Angebote ausgereist sind", ergänzte er.

Kritik hagelte es jüngst von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) für den Einsatz von zivilen Fluggesellschaften für die Rückholflüge. Die Gewerkschaft argumentiert, dass diese Flüge ein unkalkulierbares Risiko für die Passagiere darstellen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) würdigte die Bereitschaft der Lufthansa, trotz widriger Umstände Sonderflüge zu absolvieren. "Ich bin der Lufthansa und den Crews sehr dankbar für ihren wichtigen Einsatz in schwierigen Zeiten", erklärte Scholz im Onlinedienst X, vormals Twitter.

Auch die Bundeswehr hält sich für den Fall einer weiteren Verschärfung der Lage bereit. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bestätigte, dass sich die Bundeswehr darauf vorbereite, im Falle einer Lageverschärfung deutsche Staatsbürger aus Israel auszufliegen. Diese Vorbereitungen seien "prophylaktisch", sagte er.

Das Auswärtige Amt steht nach Angaben seines Sprechers auch mit deutschen Staatsangehörigen im Gazastreifen in Kontakt, um zu erörtern, wie diese bei Ausreiseplänen unterstützt werden könnten. Demnach befindet sich nach Erkenntnissen des Ministeriums eine niedrige dreistellige Anzahl deutscher Staatsbürger in dem Palästinensergebiet.