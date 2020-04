Bundesregierung vertagt Entscheidung über Reiselockerungen

Bund und Länder haben einige Lockerungen in der Corona-Krise beschlossen. Die Regularien für Auslandsreisen bleiben aber bestehen. Zuvor hatten Verbände vor katastrophalen Auswirkungen gewarnt und mehr Planungssicherheit gefordert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) © dpa / Ralf Hirschberger

Bund und Länder haben über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten und kleinere Lockerungen beschlossen. Zu Auslandsreisen im Sommer wollte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) allerdings nicht äußern. Es stehe aktuell nicht auf der Tagesordnung, über die "europäischen Reisebewegungen" im Sommer zu sprechen, so Merkel.

"In tiefer Sorge um das Fortbestehen unserer Unternehmen" hatten sich etliche Verbände, unter anderem der Flughafenverband ADV "nachdrücklich" um Unterstützung des Bundesministers für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes Helge Braun (CDU) gewandt. Seit Mitte März befände sich die deutsche Wirtschaft in einer "katastrophalen Ausnahmesituation", heißt es in dem Schreiben, das airliners.de vorliegt.

Die Politik habe zu Beginn der Krise "rasch und mit Augenmaß" reagiert. Jetzt gehe es darum, mit dem selben Augenmaß das wirtschaftliche Leben zu reaktivieren. "Die derzeitige Perspektivlosigkeit und das völlige Fehlen jeglicher Planbarkeit ersticken unternehmerische Kreativität und Zuversicht. So kann und darf es nicht weitergehen."

Industrie fordert Planungssicherheit bei Hochfahren der Wirtschaft

Auch Industriepräsident Dieter Kempf hatte Bund und Länder aufgefordert, Planungssicherheit beim Wiederhochfahren der Wirtschaft in der Corona-Krise zu schaffen. Er sagte, der Einstieg in eine stärkere wirtschaftliche Aktivität am Standort Deutschland rücke in immer greifbarere Nähe. Dafür sei aber "Planungssicherheit entscheidend, für welche die politischen Entscheider sorgen müssen."

Wegen der massiven wirtschaftlichen Corona-Folgen rechnet die Bundesregierung mit einer schweren Rezession. Kempf sagte, das Anfahren der Produktion unter Pandemiebedingungen sei zentral, um Deutschland aus der Krise zu führen. "Dafür muss die Politik den Unternehmen in Absprache mit den Wirtschaftsorganisationen schnellstmöglich den gesundheitspolitischen Rahmen für einen wirksamen Infektionsschutz setzen", so der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. "Verbessert werden muss die Verzahnung mit bereits geplanten Corona-Schutzmaßnahmen, wie etwa flächendeckenden Tests, einer Schutzmaskenpflicht oder der Corona-Tracing-App."

Für den erfolgreichen Hochlauf der industriellen Produktion in Deutschland sei das gleichzeitige Funktionieren internationaler Logistik- und Mobilitätsketten unabdingbar, sagte Kempf weiter. Neben dem Seeverkehr betreffe dies vor allem den Luftverkehr. "Weil über ein Drittel des deutschen Außenhandelswertes per Luftfracht und rund die Hälfte aller Luftfrachtsendungen in Passagiermaschinen als Beifracht transportiert werden, muss die Regierung auch die Wiederaufnahme des internationalen Reiseverkehrs in einem eng kontrollierbaren Rahmen prüfen."

Rezession "ein sehr sehr hoher Preis"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat erneut dafür geworben, die wirtschaftlichen Folgeschäden der Corona-Einschränkungen verstärkt zu diskutieren. Die Rezession sei "ein sehr sehr hoher Preis, über den wir in den letzten Wochen viel zu wenig gesprochen haben", sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend nach Bund-Länder-Beratungen in einem ZDF-"spezial". Man müsse bedenken, dass zum Beispiel auch Kurzarbeit gesundheitliche Schäden beim Menschen verursachen könne.

"Wir wollen alles tun, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt", sagte Laschet. Aber man müsse auch sehen, wie man Menschen wieder in Arbeit bringe. "Das ist das, was wir beim nächsten Mal intensiver erörtern werden als am heutigen Tag", sagte er mit Blick auf die nächsten Gespräche am kommenden Mittwoch.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mahnte bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen erneut zu Vorsicht. "Durch unser umsichtiges Vorgehen in Deutschland können wir hier eher wieder hochfahren und damit auch insgesamt die Wirtschaft stabilisieren", sagte der CSU-Politiker ebenfalls im ZDF-"spezial". In anderen Ländern sei die Wirtschaft mit viel dramatischeren Auswirkungen im Sinkflug. "Es wird weitere Erleichterungen geben", versprach Söder. "Aber ein Leben mit Corona ist eben nicht das normale Leben, das wir kennen"

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte zuvor bereits eine bessere Abstimmung der EU-Staaten gefordert, damit der Güterverkehr trotz Corona-Krise wieder möglichst ungehindert über die Grenzen des europäischen Binnenmarkts kommt. Das sei Voraussetzung für internationale Lieferketten und unverzichtbar für die Erholung der Wirtschaft, erklärte der CSU-Politiker am Mittwoch vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen.

Beim schrittweisen Hochfahren des Verkehrs sei ebenfalls ein abgestimmtes Vorgehen nötig, damit der Wettbewerb zwischen den EU-Staaten nicht verzerrt werde. Negative Folgen durch "unabgestimmtes Vorpreschen" müssten unbedingt eingedämmt werden.