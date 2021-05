Bundespolizei übergibt Verantwortung für Sicherheitskontrollen an Fraport

Bisher ist die Bundespolizei auch für alle administrativen Aufgaben rund um die Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen zuständig. Ab 2023 soll sie nur noch eine Aufsichtsfunktion haben und so entlastet werden. Der Flughafen will die Dienstleister zu mehr Flexibilität bewegen.