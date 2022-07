Bundespolizei appelliert, nicht zu früh zum Flughafen Frankfurt zu kommen

Wegen der Abfertigungsprobleme sollen die Passagiere früher zu den Flughäfen kommen. Am Frankfurter Flughafen appelliert die Bundespolizei nun allerdings an die Fluggäste, nicht sieben Stunden zu früh zu kommen – das behindere die Abläufe.

Beamte der Bundepolizei am Flughafen von Frankfurt am Main.

Trotz des erwarteten Ansturms am Frankfurter Flughafen zum Ferienbeginn in Hessen und Rheinland-Pfalz rät die Bundespolizei an Deutschlands größtem Airport von zu frühem Anreisen ab.

Teils seien Passagiere schon bis zu sieben Stunden vor ihrem Abflug am Flughafen, sagte Bundespolizeisprecher Reza Ahmari am Freitag. Das sei zu früh und behindere teilweise die Abläufe. Es werde empfohlen, zweieinhalb bis drei Stunden vor dem Abflug zu kommen.

Der Flughafenbetreiber Fraport erwartet an diesem Wochenende pro Tag nach Angaben eines Sprechers 180.000 bis 200.000 Fluggäste. So viele waren es in diesem Jahr bei einem bisherigen Höchstwert von gut 180.000 noch nicht. Das Allzeithoch aus dem Juni 2019 liegt bei 241.228 Passagieren.

Fraport und die Bundespolizei erklärten am Freitag, an den Sicherheitskontrollen sei mit Wartezeiten von 20 bis 25 Minuten zu rechnen.

Aktuell ist der Höchstwert der stündlichen Flugbewegungen auf 88 gedeckelt, um den restlichen Betrieb von bis zu 1200 Starts und Landungen am Tag stabil zu halten.