Bundeskabinett beschließt neue Verordnung zu Luftsicherheitsgebühren

Der Staat will die Deckelung der Gebühren für Passagier- und Gepäckkontrollen an deutschen Flughäfen anheben, so hat es das Bundeskabinett beschlossen. Die Novellierung der Luftsicherheitsgebührenverordnung sieht eine Erhöhung der Obergrenze von zehn auf 15 Euro vor.

Handgepäck fährt in der Sicherheitskontrolle durch den Scanner.

Die Bundesregierung will die Luftsicherheitsgebührenverordnung novellieren. Die Obergrenze der Gebühren, die Airlines in Deutschland selbst tragen müssen, soll dabei deutlich angehoben werden. Die Obergrenze von aktuell zehn Euro soll auf 15 Euro erhöht werden.

Ziel ist laut federführendem Bundesinnenministerium (BMI), für alle in der Gebührenverordnung erfassten Amtshandlungen eine kostendeckende Gebührenerhebung zu ermöglichen. Das BMI verweist darauf, dass dies rechtlich vorgeschrieben sei.

Einen entsprechenden Beschlussvorschlag nahm das Bundeskabinett jetzt ohne weitere Aussprache an, wie der Webseite der Bundesregierung zur 79. Sitzung des Gremiums am 1. November zu entnehmen ist. Noch ist der Beschluss durch das Bundeskabinett allerdings nicht endgültig – die Länder können sich noch querstellen.

Fluggesellschaften zahlen in Deutschland für die Passagier-, Gepäck- und Sicherheitskontrollen an den Flughäfen selbst, allerdings nur bis zu einem Maximalbetrag. Dabei werden Kosten, die die festgelegte Obergrenze von aktuell noch zehn Euro übersteigen, vom Staat ausgeglichen.

Laut derzeitiger Gebührenliste für die Luftsicherheit betrifft dies 17 Flughäfen. Hier beträgt die von den Airlines zu entrichtende Gebühr zur Zeit zehn Euro – die echten Kosten übersteigen diesen Deckelungsbetrag allerdings.

Betroffen sind vor allem kleine Regionalflughäfen, aber auch einige große Flughäfen des Landes, darunter Frankfurt, Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Leipzig/Halle.

Fluggesellschaften warnen vor Wettbewerbsverzerrungen

Die geplante Neuregelung hat zur Folge, dass die Gebühren an diesen Flughäfen für die Fluggesellschaften steigen. Den Airlines steht dabei frei, die Gebühr an die Passagiere weiterzureichen.

Die staatlichen Standortkosten in Deutschland seien nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie schon zuvor besonders stark gestiegen, bemängeln Vertreter der Airlines. Sie würden aktuell bereits rund 30 Prozent der Kosten eines Fluges ab Deutschland ausmachen, so der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF).

Hierzu zählen auch die Luftsicherheitsgebühren, die sich in wenigen Jahren an einigen Flughäfen bereits verdoppelt hätten, so BDF-Geschäftsführer Dr. Michael Engel gegenüber airliners.de. "Mit einer Änderung der Luftsicherheitsgebührenverordnung würde diese Entwicklung nochmal verschärft. Das wird einige Flughäfen besonders hart treffen. Wir halten deshalb die Änderung für kontraproduktiv und das falsche Signal."

"Deutschland verliert bei der Erholung des Luftverkehrs im Vergleich zu anderen europäischen Ländern immer mehr an Boden", so Engel. Die weitere Erhöhung von Gebühren würde die Nachfrage wie auch das Angebot im Luftverkehr in Deutschland schwächen. Die Folge sei, dass Verkehr ins Ausland verlagert werde.

Zu hohe Kosten würden die Unternehmen belasten und dazu führen, dass der Luftverkehrsstandort Deutschland zurückbleibe, hatte zuletzt auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) kritisiert.