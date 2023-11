Bundesinnenministerium: Weitere Flughäfen sollen Passagierkontrollen selbst organisieren

Passagiere am Flughafen Berlin stehen Schlange an der Sicherheitskontrolle.

Die Organisation der Luftsicherheit obliegt in Deutschland an den meisten Flughäfen der Bundespolizei. Doch mit Frankfurt hat in diesem Jahr der erste Standort die Koordination der Passagierkontrollen selbst übernommen. Zum Jahreswechsel folgt zudem Berlin.

"Damit haben wir über 50 Prozent des Passagieraufkommens in der neuen Welt der Luftsicherheitskontrollen", sagte Sven Berger, Referatsleiter Luftsicherheit im Bundesinnenministerium, jetzt auf einer Veranstaltung des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen BDLS in Berlin.

Grundsätzlich lade das Ministerium alle Flughafenbetreiber ein, sich dem neuen System anzuschließen, so Berger. Verbindlich werde dies in der laufenden Legislaturperiode aber nicht.

Aktuell würden zudem Gespräche mit den Flughäfen Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart und Hannover über den möglichen Eintritt in die "Neue Welt" geführt.

"Bei den aktuellen Gesprächen geht es darum, auf Basis des heutigen Modells über eine intensivere Unterstützung sowie Begleitung des Betriebs durch die Flughäfen zu sprechen. Ziel ist es, das System im Interesse aller Beteiligten weiter zu verbessern und zu optimieren," fügte Berger an.

Die Flughäfen hatten bereits seit vielen Jahren auf das europäische Regelmodell bei der Organisation gepocht und gefordert, mehr Eigenverantwortung bei den Passagierkontrollen übernehmen zu können. Die Personal- und Warenkontrollen übernehmen die Flughäfen bereits flächendeckend.

Während die Bundespolizei durch die Ambition der Flughäfen zur Übernahme der Planung und Organisation der Luftsicherheitskontrollen bei gleichbleibendem Sicherheitsniveau von einer polizeivollzugsfremden Aufgabe entlastet wird, erhoffen sich die Standorte dadurch mehr Einfluss auf den Prozess und schlussendlich mehr Effizienz.