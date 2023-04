Bundesarbeitsminister kritisiert Entlassungen in der Branche während Corona

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetzes soll den Arbeitskräftemangel an deutschen Flughäfen dämpfen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil glaubt fest an den Erfolg - und kritisiert die Entlassungen in der Branche während Corona als "idiotisch".