Bund will Position zu Flughafen-Hilfen bei Spitzentreffen klären

Die durch die Corona-Pandemie schwer angeschlagenen Flughäfen können auf ein Milliarden-Rettungspaket von Bund und Ländern hoffen. Für Mittwoch sei ein Spitzengespräch von Vertretern der Bundesregierung geplant, das den "Durchbruch" für die Rettung der Airports bringen solle, berichtete die Zeitung "Die Welt". Der Flughafenverband ADV nannte die Lage der deutschen Airports "dramatisch und für viele Standorte existenzbedrohlich".

An dem Gespräch am Mittwoch sollen laut "Welt" Vertreter des Verkehrs-, Finanz- und Wirtschaftsministeriums teilnehmen. Bei dem Treffen gehe es um die "Positionierung des Bundes" zu Hilfen für die Flughäfen, zitiert das Blatt aus der Einladung des Verkehrsressorts.

Den Angaben aus Regierungskreisen zufolge soll das Spitzentreffen auch unter Einbezug von Fraktionsvertretern stattfinden. Das Finanzministerium bestätigte eine Einladung aus dem Haus von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Mit Blick auf die Situation der Flughäfen stünden zunächst die Eigentümer in der Verantwortung - das betreffe auch den Bund, hieß es. Mit den Ländern seien zudem Gespräche aufgenommen worden, nachdem diese ihre Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung der Flughäfen erklärt hätten.

Hilfe nur für die großen Flughäfen?

Der Zeitung zufolge gibt es im Bundesverkehrs- und im Bundesfinanzministerium unterschiedliche Ansätze zu dem geplanten Rettungsschirm. Im Kern gehe es um die Frage, ob auch kleinere, schon länger defizitäre Flughäfen Hilfsmittel erhalten sollen.

Die Flughäfen fordern, dass die Staatshilfen als nicht-rückzahlbare Zuschüsse gewährt werden. "Nur so können irreparable Strukturbrüche bei den durch die Pandemie bereits hoch verschuldeten Flughäfen aufgehalten werden", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wegen der im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Reisestriktionen rund um den Globus ist der Flugverkehr massiv zurückgegangen. Laut am Mittwoch vom internationalen 1Luftfahrtverband Iata veröffentlichten Zahlen sank der Passagierverkehr in der Luftfahrt im Jahr 2020 um zwei Drittel.

Passagierzahlen während Corona und im Jahresvergleich KW 2019 2020 2021 1 509308 2 3386446 3419270 378741 3 3428605 3373029 320000 4 3520583 3419750 5 3586855 3504258 6 3722868 3442378 7 3925046 3584486 8 4062985 3869477 9 4165236 3674885 10 4157264 3037660 11 4436412 2400185 12 4314992 904323 13 4374110 203300 14 4677718 96646 15 5028805 68261 16 4835650 55576 17 5069053 69224 18 4837288 73049 19 4971308 84557 20 5032714 98314 21 5200744 116058 22 5106103 133956 23 5393457 201375 24 5417752 226833 25 5421807 408846 26 5688757 494873 27 5476269 808446 28 5544302 965241 29 5605714 1153192 30 5615057 1235438 31 5654786 1342876 32 5537911 1412983 33 5445087 1369829 34 5463913 1278130 35 5471826 1215378 36 5544104 1174612 37 5592602 1118729 38 5669120 1082711 39 5754683 1051354 40 5585687 1047993 41 5596185 1012228 42 5442648 940454 43 5147257 817157 44 4460164 632316 45 4018413 479447 46 4125174 360192 47 4015526 345030 48 3976094 340050 49 3924092 372155 50 3971576 418738 51 4067863 611793 52 3376884 464402 53 3644392 443194 Passagierzahlen in den Kalenderwochen während Corona an deutschen Flughäfen im Jahresvergleich (2019 - 2021). Quelle: ADV

In diesem Januar ging die Zahl der Fluggäste in Deutschland laut ADV weiter deutlich zurück. Von knapp 510.000 Passagieren in der ersten Woche des Monats sank die Zahl auf unter 319.000 in der letzten Januarwoche. Insgesamt sei das Passagieraufkommen im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um mehr als 90 Prozent eingebrochen.

"Die Flughäfen verlieren jeden Tag mehr als zehn Millionen Euro", sagte Beisel den Funke-Zeitungen. Jeder vierte der rund 180.000 Arbeitsplätze an den deutschen Flughäfen sei bedroht. Zudem gebe es "keinerlei Anzeichen für eine Erholung". Auch für die kommenden Wochen breche die Reisenachfrage ein, weil die Fluglinien gezwungen seien, Angebote einzustellen.

"Ohne staatliche Unterstützung werden die ersten Standorte das Winterhalbjahr nicht überstehen", warnte Beisel. Die Entwicklung übertreffe "die schlimmsten Befürchtungen". Eine Trendwende sei erst in Sicht, wenn die restriktiven Reise- und Quarantäneregelungen durch praktikable Teststrategien ersetzt würden.

Dienstleister wollen ebenfalls Unterstützung

Während die Politik noch um die Details ringt, wollen auch die an den Flughäfen arbeitenden Dienstleistungsunternehmen an dem Hilfspaket beteiligt werden. So forderte der Branchenverband BDLS, dass die Luftsicherheitsunternehmen Unterstützung bekämen. Ohne sie sei ein flüssiger Betrieb unmöglich, viele würden mittlerweile aufgrund der minimalen Nachfrage jedoch ums Überleben kämpfen. Ohne Hilfe seien sie gezwungen, viele Mitarbeiter zu entlassen, deren Expertise dann bei einer Erholung des Luftverkehrs fehlen würde.

Bisher ebenfalls vergessen fühlen sich die privaten Bodenverkehrsdienstleister. "Wir fallen durch das Raster", sagte der Vorsitzende des Arbeitgeber-Fachverbandes ABL, Thomas Richter. "Unsere Unternehmen sind von Mitarbeiterzahl und Umsatz zu groß, um die angebotenen Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen zu können. Aber unser Geschäft ist in den Lockdowns genauso zusammengebrochen wie das der Fluggesellschaften und der Flughäfen". Bei den Firmen seien erhebliche Vorhaltekosten aufgelaufen, um die Flughäfen funktionsfähig zu halten. Nach ersten Schätzungen gehe es bei den angestrebten Hilfen um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.