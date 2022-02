Bund haftet bei überlangen Wartezeiten an der Flughafen-Security

Wer wegen einer überlangen Wartezeit an der Sicherheitskontrolle seinen Flug verpasst, kann eine Entschädigung für die Kosten eines Ersatzfluges verlangen. Bislang war aber nicht geklärt, wer in dem Fall haftet, nun steht fest: Es ist der Bund.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Bei überlangen Wartezeiten an den Luftsicherheitskontrollen an Flughäfen haben Passagiere unter Umständen Anspruch auf Schadenersatz durch die Bundesrepublik.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt sprach zwei Klägerinnen in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil Entschädigungen für zusätzliche Tickets und Übernachtungen zu, nachdem sie ihren Fernflug am Frankfurter Flughafen verpasst hatten, obwohl sie sich an die zeitlichen Vorgaben gehalten hatten. Grund für die Verzögerung waren die langen Wartezeiten an den von der Bundespolizei organisierten Passagierkontrollen.

Das OLG bestätigte nun eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt und wies damit eine Berufung der Bundesrepublik Deutschland zurück.

Nach Feststellung des Gerichts hatten die beiden Frauen bereits knapp drei Stunden vor dem geplanten Abflug in die Dominikanische Republik am Schalter eingecheckt und sich danach ohne Verzögerungen auf den Weg zum Flugsteig gemacht.

Der Flughafen hatte an dem fraglichen Tag einen Check-in zwei Stunden vor Abflug empfohlen. Spätestens 90 Minuten vor Schließung des Gates erreichten die Klägerinnen die Kontrollstelle für Passagiere und Handgepäck, wo sie so lange warten mussten, dass der Zutritt zum Flugzeug bereits geschlossen war.

Gericht sieht keine Verletzung der Amtspflicht

Die Klägerinnen hielten der Bundespolizei vor, die von privaten Dienstleistern durchgeführten Kontrollen nicht ausreichend organisiert zu haben. Das OLG erkannte in seinem rechtskräftigen Urteil zwar keine Verletzung der Amtspflichten insbesondere zur personellen Ausstattung der Kontrollen an.

Der staatliche Eingriff habe aber bei den Passagieren zu einem "unzumutbaren Sonderopfer" geführt. "Ein Fluggast muss sich aber nicht auf eine beliebige Dauer einstellen, sondern darf sich nach den Empfehlungen des Flughafenbetreibers oder Vorgaben der Fluggesellschaft richten", erklärte das OLG.

Die Bundespolizei ist die Luftsicherheitsbehörde des Bundes. Sie ist an den meisten Verkehrsflughäfen in Deutschland für die Luftsicherheit verantwortlich. In Bayern, Rheinland-Pfalz und Teilen von Nordrhein-Westfalen sind dagegen die Landesluftsicherheitsbehörden etwa für die Durchführung der Luftsicherheitskontrollen zuständig.

Egal ob Bundespolizei oder Landesbehörde - die Luftsicherheitsbehörden in Deutschland können bestimmte Aufgaben bei der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen weitergeben. Bereits seit Anfang der 1990er Jahre kontrollieren an den Flughäfen in der Regel keine Beamten mehr die Passagiere, sondern private Luftsicherheitsunternehmen. In Bayern ist eine Landesgesellschaft für die Durchführung der Passagierkontrollen verantwortlich.

Fraport übernimmt Koordination bald selbst

Die Auswahl der Dienstleister an den einzelnen Standorten erfolgt dabei über Ausschreibungen, die normalerweise alle sechs Jahre anstehen. Um die Aufgaben an den Kontrollstellen wahrnehmen zu können, werden die Mitarbeiter der Dienstleister dann noch von der zuständigen Luftsicherheitsbehörde "beliehen", wie es heißt. In jedem Fall ist die Bundespolizei mit ihren Beamten für die bewaffnete Absicherung der Luftsicherheitskontrollen zuständig.

Da es immer wieder zu Problemen bei der Besetzung der Security am Flughafen Frankfurt kommt, will der Flughafenbetreiber die Koordination nun aber selbst übernehmen. Bisher ist die Bundespolizei für alle administrativen Aufgaben rund um die Sicherheitskontrollen zuständig. Ab 2023 soll sie nur noch eine Aufsichtsfunktion haben und so entlastet werden. Der Flughafen erhofft sich davon mehr Flexibilität.