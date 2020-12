Für viele Bürger gibt es erst in einem Jahr die Covid-Impfung

Der Andrang auf die Covid-Impfungen, die nach Weihnachten in Deutschland beginnen sollen, dürfte groß sein, schreibt die "Wirtschaftswoche". Doch wer keiner Risikogruppe angehört, bekommt nach derzeitiger Planung frühestens in einem Jahr eine Dosis. In Grafiken zeigt das Magazin auf, wer wie lange warten muss.