Buchungssystemanbieter Amadeus zählt fast so viele Fluggäste wie vor Corona

Die Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise treibt den Buchungssystemanbieter Amadeus IT weiter an. Zwar lagen die Flugbuchungen in den Monaten Januar bis März noch rund ein Viertel niedriger als vor der Pandemie im ersten Quartal 2019, wie das spanische Unternehmen am Dienstag in Madrid mitteilte.

Allerdings registrierten die Amadeus-Systeme beim Boarding nur noch rund sechs Prozent weniger Gäste als im Vorkrisenzeitraum. Im Vergleich zum coronageprägten Vorjahresquartal legten die Buchungen um fast ein Drittel und die Zahl der Passagiere an Bord um knapp zehn Prozent zu.

"Der Verkehr im asiatisch-pazifischen Raum hat sich besonders gut erholt, wobei die Buchungen von Amadeus im ersten Quartal um mehr als 150 Prozent und die Zahl der Fluggäste um mehr als 120 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind", sagte Chief Executive Luis Maroto in einer Erklärung.

Die Entwicklung zahlt sich für Amadeus auch finanziell aus. Am Dienstag verzeichnete der Konzern einen Anstieg des bereinigten Nettogewinns um fast 200 Prozent im ersten Quartal und übertraf damit die Schätzungen der Analysten, blieb aber hinter den Werten vor der Pandemie zurück.

Der bereinigte Nettogewinn für die drei Monate belief sich auf 273,1 Millionen Euro, verglichen mit 95 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum und 334,7 Millionen Euro im ersten Quartal 2019.

Die von Refinitiv befragten Analysten hatten mit einem bereinigten Nettogewinn von 241,2 Millionen Euro gerechnet.

Die Reisebranche ist bisher weitgehend von den Auswirkungen höherer Zinsen auf die Verbraucherausgaben verschont geblieben und befindet sich auf dem Weg zu einer vollständigen Erholung, nachdem China im Januar nach fast drei Jahren Corona-Beschränkungen wieder geöffnet wurde.