Brussels-Chef Peter Gerber wechselt als neuer CEO zu Condor

Überraschung bei der Nachfolge um Condor-Chef Ralf Teckentrup. Der Lufthansa-Manager Peter Gerber soll auf den langjährigen Chef der Ferienfluggesellschaft folgen. Zum 1. Februar 2024 übernehme der erfahrene Manager das Amt des Chief Executive Officer (CEO), teilte Condor am Dienstag mit.

Wie die Lufthansa Group bestätigt, legt Gerber mit sofortiger Wirkung sein Amt bei der belgischen Lufthansa-Airline nieder. Christina Foerster übernimmt den Angaben nach kommissarisch die Führung der Airline. Die Lufthansa-Vorständin war bereits zwischen 2018 und 2020 interimsmäßig als CEO bei Brussels tätig. Eine langfristige Nachfolge für Peter Gerber "soll schnellstmöglich gefunden werden", heißt es in der Mitteilung.

Die Mitteilung folgt auf Medienberichte, wonach Gerber als neuer Chef der Ferienfluggesellschaft Condor angeheuert habe.

Der Condor-Aufsichtsrat hat den Angaben nach bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst, bestätigte am Abend auch Condor die Personalie. Gemeinsam mit Christian Schmitt, COO und Accountable Manager, sowie Björn Walther, CFO, werde Gerber ab Anfang kommenden Jahres die Geschicke von Condor lenken.

Mit Gerber übernehme ein äußerst erfahrener Luftfahrtmanager die Aufgabe, mit der Erneuerung der Flotte, Projekten zur Digitalisierung und anderen Innovationen die Weichen auf Wachstum zu stellen, erklärte Condor-Aufsichtsratschef Friedrich Andreae. "So wird aus Condor Europas erfolgreichster Ferienflieger."

Interne Lösung vs. externe Lösung

Ralf Teckentrup, seit 2004 CEO von Condor, übergibt sein Amt somit deutlich später an seinen Nachfolger, als zunächst geplant. Gerüchten zufolge wollte der 66 Jährige eigentlich bereits zum Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand gehen. Wie die "Wirtschaftswoche" Ende Dezember berichtete, soll sein Nachfolger damals bereits gefunden worden sein. Dieser solle "aller Voraussicht nach zu Ostern 2023" die Führung beim Lufthansa-Konkurrenten übernehmen, hieß es damals.

Dass Teckentrup nun doch noch CEO bei Condor ist, deutete bereits damals auf eine externe Lösung hin, denn dabei sind Sperrfristen üblich. Gleichzeitig hatte es aber auch interne Überlegungen gegeben, wie airliners.de aus Unternehmenskreisen erfuhr. So galt nach dem Abgang des heißen CEO-Kandidaten Christoph Debus lange auch sein Nachfolger im Amt des Condor CFO Björn Walther als möglicher Nachfolger an der Spitze.

Walther ist offenbar auch noch nach Gerbers Berufung ein perspektivischer Nachfolger im Chefsessel, denn der im März 59-jährige Gerber könnte Beobachtern zufolge nur eine Übergangslösung sein.

Björn Walther © Condor

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/05/csm-bjoern-walther-mit-krawatte-d7857fcf41-lDjYby__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Condor"} }

Der ehemalige Thomas-Cook-Manager Walther hat dagegen aber noch zu wenig Luftfahrt-Erfahrung. Er kam erst Mitte vergangenen Jahres von HRS zu Condor und verantwortet dort seitdem neben der Finanzstrategie die Bereiche IT, Legal & Compliance, Procurement, Fleet Management und Fuel Management & Insurance.

Die kurzfristige Abberufung Gerbers bei Brussels kommt nun dennoch überraschend. Der langjährige Lufthanseat war nicht nur Brussels CEO, sondern zuletzt auch als Generalbevollmächtigter der Lufthansa Group für Europaangelegenheiten tätig.

Gerber begann seine Karriere in der Lufthansa Group 1992. Zwischen 2001 und 2004 war Gerber der Projektleiter für das konzernübergreifende Ergebnissicherungsprogramm "D-Check". Zwischen 2004 und 2009 übernahm Gerber die Bereiche Tarifpolitik und Soziale Sicherung des Lufthansa Konzerns.

Im Juni 2009 wurde Gerber in den Vorstand der Lufthansa Cargo AG berufen und verantwortete das Ressort Finanzen und Personal. Im Juni 2012 wechselte Gerber in den Vorstand der Lufthansa Passage Airlines und verantwortete das Ressort Personal, IT & Services. Von Mai 2014 bis März 2021 war Peter Gerber Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo AG.

Der Ferienflieger Condor hat in seiner über sechs Jahrzehnte langen Geschichte einige Krisen überstanden. So gelang es ihr unter Teckentrups Führung trotz der Pleite des Mutterkonzerns Thomas Cook 2019 mit staatlicher Finanzhilfe zu überleben. Mitten in der Corona-Krise 2021 fand die Airline mit ihrer gut 50 Flugzeugen großen Flotte mit dem Vermögensverwalter Attestor einen neuen Mehrheitseigentümer. Dieser bringt im Sommer eine neue Airline namens Marabu an den Start.