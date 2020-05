Broetje Automation zeigt vollautomatische Versiegelung von Flugzeugbauteilen

Broetje Automation hat eine nach eigenen Angaben industriereife, automatisierte Lösung zum Versiegeln (Sealing) von Flugzeugbauteilen präsentiert. Nach mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sei das modular aufgebaute System in der Lage, unterschiedlichste Sealing-Anwendungen auch an komplexen Bauteilen sicher und sauber durchzuführen, so der Maschinenbauer.