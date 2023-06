Britten-Norman kehrt mit Produktionsstätte an historischen Standort zurück

Britten-Norman kehrt mit Produktionsstätte an historischen Standort in Bembridge zurück.

Britten-Norman hat bekannt gegeben, seine Produktionsraten zu erhöhen und die Flugzeugproduktion an seinen historischen Standort in Bembridge auf der Isle of Wight zu verlagern.

Das britische Unternehmen hat seine Flugzeuge seit den späten 1960er Jahren in Osteuropa hergestellt.

Mit der Verlegung will Britten-Norman auf die steigende Nachfrage reagieren und sich auf die Markteinführung der emissionsfreien Islander-Variante in 2026 vorbereiten. Zusätzlich steigt auch das Interesse an Finanzierungs- und Leasingoptionen für den wiederauflebenden Markt der Subregionalflugzeuge, auf das sich das Unternehmen ebenfalls vorbereiten will.

Neben einer Einstellungskampagne plant der Flugzeugbauer zudem, in seine Lieferkette und Ersatzteillager zu investieren, um seine bestehenden Betreiber zu unterstützen.