Kurzmeldung British Airways bietet SAF an

British Airways bietet Passagieren ab sofort an, nachhaltigen Flugzeugtreibstoff (SAF) zu tanken. Fluggäste können gegen einen Aufpreis zehn Prozent SAF für die Flüge dazubuchen, teilte die Airline mit. Die neue Initiative ist Teil eines neuen Nachhaltigkeitsprogramms "BA Better World". Andere Airlines wie Lufthansa bieten die Option bereits an.