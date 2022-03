British Airways kämpft erneut mit technischen Problemen in Heathrow

Erneut ist es zu technischen Problemen am Flughafen London-Heathrow gekommen, die den Betrieb in Terminal 5 eingeschränkt haben. In der Folge verspäteten sich British-Airways-Flüge. Die Airline musste am Abend sogar einige Verbindungen streichen.

Flugzeuge von British Airways am Flughafen London Heathrow

Die britische Fluggesellschaft British Airways hat am Mittwoch erneut mit technischen Problemen am Flughafen London Heathrow zu kämpfen gehabt. Medienberichten zufolge kam es zu erheblichen Verspätungen.

Die Airline teilte auf Anfrage der dpa mit, es sei am Nachmittag zu technischen Schwierigkeiten gekommen, die den Betrieb an Terminal 5 in Heathrow beeinträchtigt hätten. Diese seien aber inzwischen behoben worden und der Flugbetrieb werde wieder aufgenommen.

Später ergänzte die Fluggesellschaft, einige Flüge seien am Abend gestrichen worden. "Wir haben uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, die wir ihnen bereitet haben, und bieten eine Rückerstattung des Flugpreises oder eine Umbuchung auf einen alternativen Flug an und stellen Verpflegungsgutscheine und Hotelübernachtungen zu Verfügung, wo notwendig", hieß es in der Mitteilung.

British Airways hatte Ende Februar wegen technischer Probleme alle Kurzstreckenflüge von Heathrow gestrichen. Auch kurz zuvor hatte es schon einmal gehakt.