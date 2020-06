British Airways verkauft in der Corona-Krise ihre Kunst

British Airways verkauft eine Sammlung von Kunstwerken. Die in den Lounges und in der Firmenzentrale ausgestellten Werke sollen rund 1,3 Millionen Euro in die Kasse spülen, berichtet der "Evening Standard". Darunter sind Werke von Damien Hurst und Peter Doig.