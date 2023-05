Britischer Mischkonzern investiert 100 Millionen Dollar in Spicexpress

Die britische "SRAM & MRAM" Gruppe will 100 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) in die indische Frachtairline Spicexpress investieren. Spiceexpress ist die Cargotochter der Billigairline Spicejet. Die Ankündigung kommt wenige Tage nachdem Spicejet Spekulationen über einen Insolvenzantrag zurückgewiesen hat.

"Die Investition sollte Spicexpress helfen, weiter zu wachsen und zu expandieren und seinen Kunden einen optimierten und effizienten Service zu bieten", sagte Ajay Singh, Vorsitzender und Geschäftsführer von Spicejet, in einer Erklärung.

Der in Großbritannien ansässige Mischkonzern "SRAM & MRAM" ist unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittel, neuronale Netze und künstliche Intelligenz tätig.

Die Gruppe unterzeichnete den Investitionsvertrag im Anschluss an eine Restrukturierungsvereinbarung mit dem Flugzeugleasingunternehmen Carlyle Aviation Partners, das im Februar eine Beteiligung an Spicexpress erworben hatte. Spicejet hatte Spicexpress erst zum 1. April in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert und damit den Weg für eine unabhängige Kapitalbeschaffung geebnet.