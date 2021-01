Britische Regierung beschließt Flugstopp für VAE-Airlines

Die britische Regierung hat für Fluggesellschaften aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Flugverbot erteilt. Es tritt am 29. Januar in Kraft, meldet "Luchtvaartnieuws.nl".Betroffen sind Emirates und Etihad. Mit den Flugverboten will die Regierung verhindern, dass neue Virusmutationen in das Land gelangen.