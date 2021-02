Brexit-Zollsystem mit Lücken und Fallstricken

Seit Jahresanfang gehört Großbritannien nicht mehr zur EU-Zollunion. Das macht auch mehr als einen Monat später noch hier und da Probleme. Vor allem fehlen Daten oder nicht korrekt ausgefüllte Dokumente behindern den reibungslosen Transport, denn die bürokratischen Vorschriften für EU-Warentransporte von und nach Großbritannien haben seit dem 1. Januar deutlich zugenommen.

"Unsere Cross-Channel-Transporte laufen reibungslos, nicht ohne Probleme, aber sie funktionieren einigermaßen akzeptabel", sagt Martin Araman, Miteigentümer von Sovereign Speed, einem neutralen Transport- und Abfertigungsspezialisten für Luftfracht, Kuriersendungen und Straßentransporte mit Hauptsitz in Hamburg.

Im Gegensatz zum Landverkehr funktioniere dabei der Luftfracht-Shuttle von Sovereign Speed zwischen Deutschland und Großbritannien reibungslos. "Bei besonders eiligen und wertvollen Gütern setzen wir unsere beiden Cessnas ein, um sie auf die Insel zu transportieren und die Sendungen von dort nach Kontinentaleuropa zu exportieren. So hat es trotz der neuen Brexit-Regeln keine Zollprobleme gegeben."

Es hätte auch schlimmer kommen können, wie die Beispiele von DB Schenker und dem zur französischen Post gehörenden Kurier-Express-Paketdienstleister dpd zeigen. Beide stellten ihre Zustelldienste von und nach Großbritannien wegen fehlender oder falsch ausgefüllter Sendungsdokumente vorübergehend ein.

Seit dem Brexit hätten die bürokratischen Vorschriften deutlich zugenommen, berichtet Araman. In den meisten Fällen seien es die Versender, die Sendungen falsch deklarieren und falsche Daten angeben, die nachträglich korrigiert werden müssen, was Zeit kostet und den Sendungsfluss verlangsamt.

Gerade bei Waren, die von Großbritannien in die EU gehen, komme es oft zu Verzögerungen in den Prozessen. Umgekehrt funktionieren die Lieferketten viel besser, weiß Sovereign Speed. Laut Araman hat sein Hamburger Unternehmen derzeit durchschnittlich zehn Kanalüberquerungen pro Nacht von Kontinentaleuropa nach Großbritannien, was im Vergleich zu Schwergewichten wie DB Schenker oder dpd natürlich eine sehr kleine Zahl ist.

Verlangsamte Lieferketten

Die überschaubare Menge ist in diesem Fall ein Vorteil, da sich die Zahl der falsch dokumentierten Sendungen in Grenzen hält. "Darüber hinaus haben wir unsere Mitarbeiter in der EU und auch in Großbritannien vor dem Brexit geschult, um am Go-Live-Tag bereit zu sein: den 1. Januar 2021."

Außerdem wurde ein zusätzlicher Checkpoint implementiert. Um zu verhindern, dass Sendungen aus Deutschland oder Österreich in Dover stranden, prüfen die Experten von Sovereign die Frachtpapiere am Kölner Gateway genau. "Fehlen Daten oder sind Dokumente fehlerhaft ausgefüllt, bleibt die Ware in Köln, bis die Fehler behoben sind", sagt Manager Araman.

Vor allem mittelständische Exporteure aus Großbritannien seien mit den neuen Zollbestimmungen oft nicht vertraut, bedauert Hendrik Bender, Head of Group Business Development & Marketing bei Sovereign. "Wahrscheinlich haben sie den Worten Johnsons vertraut, dass nach der Einführung des Brexit und einer kurzen Eingewöhnungsphase alles so weitergeht wie bisher", sagt der Manager.

Ein Irrtum, wie sich jetzt herausstellt. Das berichtet auch Sovereign, dessen Transporte von der Insel zum europäischen Festland deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als zuvor. In manchen Fällen bis zu vier Tage, so Araman. Seit dem 1. Januar sehen sich Verlader und Spediteure mit komplizierten Versandverfahren und einer Fülle neuer Begleitdokumente sowie neuen Regeln zur Einfuhrumsatzsteuer konfrontiert, um diese korrekt abzuwickeln und so den Stau der Sendungen an der Grenze zu vermeiden.

Der Brexit hat noch mehr verändert. Seit Jahresbeginn müssen Exporteure aus dem Vereinigten Königreich oder der EU ihre Waren genau nach dem HS-Klassifizierungscode klassifizieren, eine Registrierungs- und Identifikationsnummer für Wirtschaftsbeteiligte (EORI) besitzen und angeben, ob Zollgebühren für alle transportierten Waren oder nur für einen Teil davon zu entrichten sind. Diese Feinheiten sind vor allem für einige mittelständische Unternehmen überfordernd, was zu Fehlern und Verzögerungen im Tagesgeschäft führt.

"Das Zollsystem in Großbritannien ist nicht optimal eingerichtet. Wenn man Informationen braucht, erreicht man meist niemanden, so dass akute Probleme nicht schnell gelöst werden können", sagt Bjoern Lehnert, Zollexperte bei Sovereign Speed. Alles in allem funktionieren die Cross-Channel-Transporte aber recht gut, allerdings fehle bei vielen Kunden nach wie vor das Grundwissen über die neuen Zollbestimmungen.

Das deckt sich mit den Erkenntnissen des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes (DSLV). Nach Angaben des Verbandes werden derzeit bis zu 80 Prozent der Sendungen, die zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland verkehren, falsch oder gar nicht deklariert. "Viele Unternehmen haben bisher nur innerhalb des EU-Binnenmarktes gehandelt. Die meisten Logistikkunden, insbesondere die britischen, scheinen immer noch nicht zu begreifen, dass die Regeln für Transporte mit dem europäischen Festland nicht mehr die gleichen sind wie im Binnenmarkt", fasst Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV, die Erfahrungen der Unternehmen zusammen.

Dieser Artikel ist zuerst in unserer Partnerpublikation Cargo Forwarder Global erschienen.