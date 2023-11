Breeze Airways bereitet sich auf Europa-Langstrecke vor

Breeze Airways unternimmt erste Schritte, um internationale Sonnenziele und Teile Europas anzufliegen, da immer mehr Fluggesellschaften nach profitableren Routen außerhalb der Vereinigten Staaten suchten. Das sagte der Gründer der US-Billigfluggesellschaft.

Breeze bemühe sich bei der Federal Aviation Administration (FAA) um eine Genehmigung als Flag-Carrier, die es dem Unternehmen ermöglichen würde, in der Hochsaison Ziele wie Irland anzufliegen, sagte David Neeleman, Chief Executive von Breeze.

Die Fluggesellschaft hat am Dienstag die Verbindung in das nahe gelegene Plattsburgh, New York, aufgenommen, die von Reisenden aus Montreal stark nachgefragt wird.

Während der Reiseboom den traditionellen Fluggesellschaften Nordamerikas in diesem Jahr hohe Gewinne beschert hat, hatten die Billigfluggesellschaften der Vereinigten Staaten aufgrund geringerer Erträge auf Inlandsstrecken und einer starken Nachfrage nach internationalen Flügen Schwierigkeiten, wieder nachhaltig rentabel zu werden.

Breeze ist 2021 mit kleineren Flugzeugen vom Typ Airbus A220 mit 137 Sitzen an den Start gegangen, um sekundäre US-Städte anzufliegen, die von den großen Fluggesellschaften nicht direkt angeflogen werden. Die Airline profitiert von den Kürzungen der großen Fluggesellschaften auf Regionalstrecken.

Breeze wird im Januar den Flugbetrieb nach Burlington, Vermont, aufnehmen, wo die Billigfluggesellschaft Jetblue ihren Flugbetrieb einstellen wird.

"Diese Schmerzstellen, die dadurch entstehen, dass es entweder keine Flugverbindungen mehr gibt, sie ganz verschwunden sind oder nur noch Regionalflugzeuge die Drehkreuze anfliegen, haben uns Hunderte von Marktchancen eröffnet", sagt Neeleman, der fünf kommerzielle Fluggesellschaften gegründet hat, darunter Jetblue. "Der Markt hat sich dramatisch verändert, und das hat uns große Chancen eröffnet."

Laut Neeleman hätten die Inlandspreise in den USA "die Talsohle erreicht" und würden wahrscheinlich nicht weiter sinken. Er erklärte, dass die Ultra-Low-Cost-Carrier (ULCC) durch eine Strategie des schnellen Wachstums mit größeren Flugzeugen, die in Märkten eingesetzt werden müssen, in denen sie kein Geld verdienen, hart getroffen worden seien. "Wir erleben gerade, wie die ULCCs in den USA völlig verschwinden."