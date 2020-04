Brasilien verlängert Einreise-Sperre für Ausländer per Flugzeug

Die brasilianische Regierung von Präsident Jair Bolsonaro hat die Einreise nach Brasilien auf dem Luftweg wegen der Corona-Pandemie um weitere 30 Tage eingeschränkt.

Internationaler Flughafen Pinto Martins in Fortaleza (Archivfoto aus 2013) © dpa - Bildfunk / Gabriel Heusi/Infraero · Divulgation/dpa

Brasilien verlängert die Einreise-Sperre für Ausländer per Flugzeug. Dies geht aus einer Veröffentlichung im "Diário Oficial", einer Art Amtsblatt, vom Dienstag hervor, wie brasilianische Medien berichten. Demnach dürfen Ausländer, die nicht permanent in Brasilien leben, per Flugzeug auch in den kommenden 30 Tagen nicht in das größte und bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas einreisen.

Die Einschränkung hatte seit Ende März zunächst für 30 Tage gegolten. Nicht betroffen von der Einschränkung sind Ausländer, die Frachttransporte durchführen oder sich im internationalen Transit befinden. Brasiliens Regierung hatte seit Beginn der Corona-Krise verschiedene Einreisebeschränkungen erlassen. Mehr als 66.500 Menschen haben sich in dem Land mit dem Virus infiziert, mindestens 4543 sind im Zusammenhang damit bislang gestorben.