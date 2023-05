Brasilianische Gol mit solidem ersten Quartal

Die brasilianische Fluggesellschaft Gol Linhas Aereas Inteligentes hat am Mittwoch einen über den Markterwartungen liegenden Nettogewinn für das erste Quartal bekannt gegeben.

Die größte brasilianische Fluggesellschaft erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 619,5 Millionen Real (112,82 Millionen Euro).

Dies entspricht einem Rückgang von 76,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, liegt aber deutlich über dem Marktkonsens von 58,11 Millionen Real (10,58 Millionen Euro), der in einer repräsentativen Umfrage ermittelt wurde.

Solide Ergebnisse im ersten Quartal

Das Unternehmen betonte die "Stärke der zugrundeliegenden Nachfrage und die anhaltende Dynamik der Verkäufe", die dazu führten, dass sich das wiederkehrende Ebitda im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelte und einen Rekordwert von 1,2 Milliarden Real (220 Millionen Euro) erreichte.

"Gol hat solide Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und das Ebitda deutlich übertroffen", so Analysten von Santander. "Das Wachstum der Einnahmen pro Einheit übertraf den Anstieg der CASK (Kosten), was darauf hindeutet, dass die Kapazitätsdisziplin der Branche die Erholung der Margen unterstützt."

Die Fluggesellschaft bestätigte ihren zuvor veröffentlichten Ausblick für 2023 und erwartet für dieses Jahr weiterhin einen Nettoumsatz von rund 19,5 Milliarden Real (3,55 Milliarden Euro).

Boeing-Auslieferungen könnten Erfolg bremsen

"Das Jahr 2023 hat einen guten Start", sagte Celso Ferrer, Chief Executive von Gol, in einer Stellungnahme. "Wir werden unser Angebot weiter ausbauen und unsere Produktivität mit unserem disziplinierten Kostenansatz weiter steigern."

In einem Telefongespräch mit Analysten fügte Ferrer hinzu, er sei "optimistisch", was die Nachfrage in Brasilien im zweiten Quartal angehe.

Er ergänzte, dass Gol mit Verzögerungen bei einigen Flugzeugauslieferungen von Boeing rechne, er aber an seinen Plänen für eine durchschnittliche Betriebsflotte von 114 bis 118 Flugzeugen in diesem Jahr festhalten wolle. Gol hat derzeit 103 Festaufträge für Boeing 737 Max.