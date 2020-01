Brasilianische Behörde gibt OK für Embraer-Übernahme durch Boeing

Die brasilianische Wettbewerbsaufsicht hat dem geplanten Zusammenschluss des US-Flugzeugbauers Boeing und des brasilianischen Rivalen Embraer ohne Auflagen zugestimmt. Die Entscheidung tritt nach einer Widerspruchsfrist von 15 Tagen in Kraft. Das gaben beide Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Alle Behörden außer der EU-Kommission hätten den Deal nun genehmigt. Boeing will 80 Prozent des Verkehrsflugzeug- und Service-Geschäfts von Embraer für 4,2 Milliarden Dollar übernehmen.