Branchenexperten: Airbus-Auslieferungsziel zu hoch gesetzt

Airbus will 2022 insgesamt 720 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert haben – der Flugzeughersteller hat jedoch erst 40 Prozent des Jahresziels erreicht. Laut Branchenexperten könnte Airbus die Latte etwas zu hoch gehängt haben.

Nach dem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise will der Dax-Konzern wieder ein Stück aufdrehen. Konzernchef Guillaume Faury peilt für 2022 die Auslieferung von rund 720 Verkehrsflugzeugen an. Das wären über 100 mehr als im vergangenen Jahr, aber immer noch deutlich weniger als die 863 Maschinen aus dem Rekordjahr 2019.

Der operative Gewinn vor Sondereffekten (bereinigtes Ebit) soll auf etwa 5,5 Milliarden Euro steigen und damit rund 13 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr.

Airbus bei Auslieferungen hinter dem Zeitplan

Um seine Ziele zu erreichen, muss Airbus im zweiten Halbjahr ein gutes Stück zulegen. In den ersten sechs Monaten übergab der Hersteller lediglich 297 Maschinen an seine Kunden – gut 40 Prozent des Jahresziels. Üblicherweise ziehen die Auslieferungen gegen Jahresende stark an.

Allerdings machen dem Hersteller auch Engpässe bei seinen Zulieferern zu schaffen. So warteten derzeit 26 ansonsten fertige Flugzeuge auf ihre Triebwerke, hatte Airbus-Chef Faury vergangene Woche auf der Luftfahrtmesse in Farnborough gesagt.

Airbus' Auftragsbücher sind vor allem mit Blick auf die gefragten Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320 Neo prall gefüllt. Der Hersteller hat die pandemiebedingt gedrosselte Produktion der Reihe bereits wieder ein Stück hochgefahren. Bis kommenden Sommer soll sie weiterwachsen – von derzeit 50 auf dann 65 Maschinen pro Monat – das sind mehr als jemals zuvor.

Für das Jahr 2025 peilt Faury sogar monatlich 75 Jets an. Allerdings signalisierte der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney vergangene Woche, dass er den dafür nötigen Ausbau der Triebwerksproduktion erst für 2026 gewährleisten kann.

Branchenexperten schätzen Airbus-Ziel als zu hoch gesetzt ein

Aus Sicht von Branchenexperten hat die Airbus-Führung das Ziel für die Flugzeugauslieferungen in diesem Jahr etwas zu hoch gehängt. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten gehen im Schnitt von 712 Auslieferungen aus. Dennoch dürfte es dem Konzern gelingen, sein Gewinnziel zu übertreffen. Die Experten erwarten einen bereinigten operativen Gewinn von 5,6 Millionen Euro, rund 100 Millionen mehr als vom Vorstand angepeilt.

Von Airbus selbst befragte Analysten erwarten das zweite Quartal einen Umsatz von 13,7 Milliarden Euro, rund drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der bereinigte operative Gewinn dürfte mit gut 1,3 Milliarden Euro sogar um ein Drittel gesunken sein. Der Überschuss dürfte sogar um die Hälfte auf 946 Millionen Euro eingebrochen sein.

Im Vorjahreszeitraum hatte Airbus überraschend viel verdient. Neben einem unerwartet hohen Gewinn im Tagesgeschäft konnte der Konzern damals eine Abschreibung auf das ehemalige A380-Werk in Toulouse rückgängig machen.