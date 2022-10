Branche fordert Subventionsmöglichkeiten für Elektroflugzeugladeinfrastruktur

Das Europaparlament hat eine Reihe von Vorschriften angenommen, mit denen die Einführung von Ladestationen und der Aufbau der Infrastruktur für alternative Treibstoffe forciert und die Verbreitung nachhaltiger Verkehrsmittel unterstützt werden soll.

Bei der "Alternative Fuel Infrastructure Regulation" (AFIR) geht es unter anderem um einen verpflichtenden Ausbau der neuen Infrastruktur an Flughäfen – vor allem aber um den Straßenverkehr. Auch die Schifffahrt bekommt spezielle Regelungen zur Senkung der Klimagasemissionen.

Im Luftfahrtbereich haben die Parlamentarier unter anderem beschlossen, dass an Flughäfen die Betankung mit SAF ermöglicht werden muss, die vielfach einfach über vorhandene Infrastruktur gewährleistet werden kann. Aber auch Lademöglichkeiten für Elektroflugzeuge sowie Machbarkeitsstudien für den Aufbau von Wasserstoffbetankungsmöglichkeiten sollen EU-weit angeboten werden.

Die neuen Vorschriften sind Teil des Pakets "Fit for 55", dem Plan der EU, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken.

Branche fordert staatliche Unterstützung beim Infrastrukturausbau

Der europäische Airlineverband "Airlines for Europe" (A4E) begrüßte die Zustimmung der Parlamentarier zum AFIR-Programm, fordert aber in den weiteren Verhandlungen Änderungen an den Finanzierungsregelungen für den Luftverkehrsbereich.

Insgesamt gebe es aber noch Regulierungsbedarf bei den Verpflichtungen für die Flughäfen, diese neue Infrastruktur aufzubauen, so der Verband in einem Statement. Kleine EU-Flughäfen mit weniger als 10.000 planmäßigen Flugbewegungen pro Jahr sollten beispielsweise von der Verpflichtung zum Aufbau neuer Infrastrukturen für Flugzeuge befreit werden, so die A4E in einem Statement.

Gleichlautend hatte sich auch schon der europäische Flughafenverband ACI Europe im Sommer geäußert. Auf kleineren Flughäfen würden die Kosten für die Anschaffung und den Betrieb von Anlagen zur Stromversorgung von Flugzeugen das damit verbundene Emissionsminderungspotenzial übersteigen. Eine "De-minimis"-Schwelle, die Flughäfen mit weniger als 10.000 planmäßigen Flugbewegungen pro Jahr vom Geltungsbereich der AFIR-Verordnung ausnimmt, sei notwendig.

Aber auch bei den größeren Flughäfen müssten Subventionsmöglichkeiten bei der Finanzierung der neuen Einrichtungen geprüft werden, heißt es in einem aktuellen Starement der A4E. Flughäfen sollten für den Aufbau der neuen Infrastruktur Mittel für die erforderlichen Investitionen über EU-Instrumente wie die "Connecting Europe", Darlehen der Europäischen Investitionsbank oder gegebenenfalls nationale Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Maßnahmen für Elektrofahrzeuge und die Schifffahrt

Zum Schutz des Klimas müssen nach dem Willen des Europaparlaments an den Straßen deutlich mehr Ladesäulen für Elektroautos gebaut werden. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch dafür, dass bis 2026 an den Hauptverkehrsstraßen alle 60 Kilometer eine Ladestation eingerichtet werden soll. Wasserstofftankstellen soll es bis 2028 alle 100 Kilometer geben.

Das EU-Parlament will zudem, dass der Seeverkehrssektor seine Emissionen ab 2025 um zwei Prozent im Vergleich zu 2020 reduzieren soll; ab 2035 um 20 Prozent und ab 2050 um 80 Prozent. Dies soll für besonders große Schiffe gelten, die den Angaben zufolge 90 Prozent der CO2-Emissionen in der Schifffahrt verursachen.

Nach der Zustimmung im Parlament wird die EU nun die Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten aufnehmen. Im nächsten Schritt müssen dann Parlament und EU-Staaten über den endgültigen Gesetzestext verhandeln.