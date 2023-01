Branche erwartet nur langsame China-Erholung

Der Reise-Nachholbedarf nach fast drei Jahren Abschottung ist bei Privat- und Geschäftsreisenden groß. Doch Corona-Testauflagen in Europa und den USA für Reisende aus China, ein Mangel an einsatzfähigen Langstreckenfliegern und erforderliche neue Genehmigungen von Routen bremsen Experten zufolge den Wiederaufbau des Flugplans nach dem Einbruch in der Corona-Krise.

Nach der Lockerung der Corona-Reiserestriktionen wird der internationale Luftverkehr von und nach China Experten zufolge nur langsam wachsen. "Airlines erhöhen die Frequenzen nach China nicht dramatisch", sagte Luftfahrtexperte Bertrand Grabowski von Aeon Investments jetzt auf einer Konferenz für Flugzeugfinanzierung des Fachblatts "Airfinance Journal" in Dublin.

Das chinesische Unternehmen Avolon, global die zweitgrößte Leasingfirma für Flugzeuge, erwartet dagegen eine rasante Erholung in Asien dank Chinas Öffnung. Der weltweite Flugverkehr wird nach Prognose von Avolon deshalb schon im Juni das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen, schneller als derzeit in der Branche vermutet.

Zu wenige Flugzeuge einsatzbereit

Es herrsche vorsichtiger Optimismus, sagte Marjan Riggi, Airline-Expertin der US-Ratingagentur Kroll Bond, am Rande der Konferenz in Dublin. "China ist der zweitgrößte Luftverkehrsmarkt der Welt", erklärte sie. Wenn die Öffnung gelinge, was angesichts steigender Corona-Infektionszahlen im Land aber unsicher sei, werde der Luftverkehr wachsen. "Das einzige, was nicht klar ist, ist, ob es genug Flugzeugangebot gibt, um die Nachfrage zu befriedigen."

Die Zahl der Langstreckenmaschinen, die nach zwei, drei Jahren Dauerparken am Boden aufgrund der Pandemie erst wieder fit gemacht werden müssen, sei begrenzt, hieß es von Cirium. Die Europäer dürften sich zunächst auf die starke Erholung des lukrativen Transatlantikverkehrs fokussieren. Ein Flaschenhals dabei seien die knappen Wartungskapazitäten, erklärte Fachmann Grabowski. Nach der langen Pause müssten die Flugzeuge besonders umfangreich technisch überprüft werden.

Air China Airbus A330-200 © AirTeamImages.com / ex Filippopoulos

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2012/12/airchina_332_fisheye_1f2b79421c9b8d81067b792b2b91f1cb__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ ex Filippopoulos"} }

Erschwerend hinzu kommen längere Wartezeiten auf neue Flugzeuge. Die Flugzeugbauer Airbus und Boeing und auch die Triebwerkshersteller hätten im vergangenen Jahr ihre Lieferzusagen nicht einhalten können, sagte Steven Udvar-Hazy, Chef des Flugzeugvermieters Air Lease Corp. "Ich glaube, das gilt auch für 2023".

Europa ist wichtiger Markt für China – und andersrum

Nach Daten von Cirium macht das Angebot an China-Flügen im Januar erst elf Prozent des Volumens von 2019 aus. Bis April seien 25 Prozent zu erwarten. Rob Morris, Berater von Ascend, einer Tochter des Flugdatenanbieters Cirium, mahnte zu Vorsicht. "China wird zurückkommen, aber vielleicht ein bisschen langsamer als wir erwarten", sagte er. Es werde auf die Rückkehr des Vertrauens der Kundschaft ankommen.

China hatte vor kurzem die Quarantänepflicht für ankommende Passagiere aufgehoben. Durch die Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest, das von 21. Januar bis 15. Februar dauert, schnellte die Passagierzahl innerhalb Chinas vergangene Woche rasch auf 63 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019.

Aus China stammende Reisende kaufen am Frankfurter Flughafen Wein ein. © dpa / Fredrik von Erichsen

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2012/10/fra_shopper_672c4f19e66f077157858fafc11e6d52__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Fredrik von Erichsen"} }

Die Reisefachzeitschrift "FVW" zitiert das China Outbound Tourism Research Institute mit der Erwartung, dass die Zahl der chinesischen Auslandsreisen in diesem Jahr etwa zwei Drittel des Niveaus von 2019 erreichen wird. Im kommenden Jahr werde das Vor-Corona-Niveau 2019 erreicht sein.

Im Jahr 2019 hätten chinesische Reisende insgesamt 170 Millionen Auslandsreisen unternommen. Chinesen stammen demnach nicht nur aus dem größten Quellmarkt, sondern würden auch die größte touristische Gruppe darstellen, was die Ausgaben im internationalen Tourismus angehe.

Mit einem Anteil von fünf bis sechs Prozent aller Langstreckenflüge von Europa war China vor der Pandemie ein wichtiger Markt für die europäischen Airlines. So flog die Lufthansa im Sommer 2019 noch fast 100 Mal pro Woche nach China und Hongkong. Vergangene Woche waren es noch immer erst 17 Flüge.

Über das Hochfahren des Angebots sei noch nicht entschieden, erklärte die Lufthansa. Konkurrent Emirates kündigte am Montag ein schrittweises Aufstocken an. In dieser Woche nimmt der Golf-Carrier erstmals wieder zwei Passagierflüge nach Shanghai auf. Peking werde ab Mitte März täglich bedient.