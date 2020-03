Braathens Regional Airlines setzt auf Aviareps als Vertriebspartner

Aviareps repräsentiert ab sofort Braathens Regional Airlines in Deutschland. Laut Mitteilung übernimmt der Vertrieb der Sales- und Marketingdienstleister, das B2B-Marketing und die Kommunikationsstrategie. Laut Flugplandaten fliegt die Regionalfluggesellschaft derzeit in Deutschland einzig den Flughafen Berlin-Tegel an.