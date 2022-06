Die Born-Ansage (190)

In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft.

Die Headline meiner Ansage vor zwei Wochen "…schuld sind immer die anderen" wurde in den Tagen danach "eindrucksvoll" von den überforderten Akteuren bestätigt.

Der immer leicht süffisant wirkende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Luftverkehrswirtschaft Matthias von Randow behauptete in der TV-Sendung "hart aber fair" sogar, dass diese chaotischen Zustände nur für einzelne Peaktage auftreten würden.

Wer jetzt denkt, das sind nur wenige Tage, wird sich getäuscht fühlen: In den nächsten Monaten wird jeder Tag ein Peaktag sein.

In der nächsten Phase in diesem Chaos erkannten dann endlich einige Politiker, welches Konfliktpotenzial in diesem Drama steckt. Die tolle Idee: Tausende von ausländischen Arbeitskräften, vornehmlich aus der Türkei, sollen besonders für die Gepäckabfertigung angeheuert werden.