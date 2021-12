Die Born-Ansage (178)

In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft.

Als die ersten Corona-Varianten auftraten, wurden diese im Jahr 2020 weltweit allgemein nach ihrer Landesherkunft benannt, so zum Beispiel die englische Variante, die südafrikanische Variante oder die brasilianische Variante. Als dann im Frühjahr 2021 die indische Variante hinzukam, kam bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Panik auf. Diese Bezeichnungen nach Herkunft könnte für diese Länder diskriminierend sein.

Deshalb rief die WHO im Sommer 2021 einen Arbeitskreis ins Leben, um über andere Namen für die Varianten nachzudenken. Es wurde über Götternamen aus der Mythologie und anderes nachgedacht, letztlich entschied man sich für das griechische Alphabet, das ist superneutral und hat mit 24 Buchstaben auch die Möglichkeit noch viele Corona Variationen zu bezeichnen. Spätestens da könnte sich die WHO geirrt haben.

So wurden die ersten Varianten in Alpha, Beta, Gamma und Delta umbenannt. Fast unbeachtet kamen schnell weitere Varianten dazu. Eigentlich von mehr oder weniger nur regionaler Bedeutung, aber im Eiltempo weitere griechische Buchstaben verschlingend.

Xi stellte die Variantenbezeichnungen vor eine Probe

Mit Epsilon (USA), Zeta (Brasilien), Eta (verschiedene Länder), Theta (Philippinen), Iota (USA), Kappa (Indien), Lamda (Peru) und Mu (Kolumbien) waren innerhalb nur weniger Monate 12 von 24 griechischen Buchstaben verbraucht. Außerdem entstand urplötzlich ein weiteres Problem (zumindest für die WHO). Der übernächste griechische Buchstaben (14) heißt Xi. Und Xi heißt wirklich dummerweise der chinesische Präsident, mit vollem Namen Xi Jinping. Eine Corona Variante nach dem chinesischen Präsidenten zu benennen ist für die WHO mit ihrer extremen Zurückhaltung gegenüber China ein No-Go.

Allein den 14. Buchstaben zu überspringen, das wäre zu auffallend gewesen. Zum Glück hatte man gerade den 13. Buchstaben noch nicht verwendet, der eigentlich jetzt die aktuelle südafrikanische Variante hätte bezeichnen müssen. Genial wenn man auch den 13. Buchstaben überspringt, dann ist 14 kein Einzelfall mehr. Und die Begründung war auch schnell gefunden. Der 13. Buchstaben heißt Ny, wird, so die offizielle Begründung, im englischen "nu" ausgesprochen, und zwar so gezogen, dass es wie "new" klingt und so kann eine Corona Variante letztlich nicht heißen.

Dadurch war die Begründung für das Überspringen des 14. Buchstabens Xi auch nicht mehr so abwegig, denn in China ist Xi ein sehr häufiger Name und das wäre nun wirklich diskriminierend. Das wird jeder verstehen. Wir würden es in Deutschland auch nicht lustig finden, wenn eine Variante plötzlich Müller oder Meyer heißen würde.

Und somit bekam die südafrikanische Variante statt 13, Ny, den 15. Buchstaben Omikron.

Dieses Omikron beendet nun das Jahr 2021 und steht am Beginn von 2022. Heute vor einem Jahr habe ich in der Ansage zum Ausblick auf 2021 geschrieben, dass Impfen das neue beherrschende Thema sein wird und Weihnachten 2021 wahrscheinlich wie 2020 ablaufen wird. Wie sehr ich damit Recht behalten sollte, macht mich überhaupt nicht froh.

Es bleiben im griechischen Alphabet nur noch neun Buchstaben bis zum Ende. Mir ist es auch ehrlich gesagt total egal, wie die nächsten Varianten heißen, ob Phi, Rho oder Sigma. Es wäre nur schön, wenn dann spätestens bei Buchstabe 24, Omega, was bekanntlich Schluss heißt, auch wirklich Schluss wäre.

Ich will, wie wir alle, dass es einfach aufhört und ich in 2022 wieder über das schreiben kann, was mit das Schönste ist: Die Fliegerei und das Reisen in Länder, die nicht mit irgendwelchen Varianten in Verbindung stehen. Selbst wenn ich mich immer noch über Personalengpässe an den Flughäfen ärgern muss.