In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft.

Das war ein Schock in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) im Kanzleramt, als Jens Spahn zugeben musste, dass es mit den versprochenen Selbsttest ab 1. März nichts wird. Grund: Es sind noch keine Selbsttest-Kits bestellt. Alle Augen waren auf die Kanzlerin gerichtet und sie zog wie am Hinterzimmer-Pokertisch ihr letztes Ass aus dem Ärmel: Andreas "Andy" Scheuer. Er soll in einer Doppelspitze mit Jens Spahn Verantwortung in einer "Taskforce zur Schnelltestlogistik" übernehmen. Mein erster Gedanke nach der Verkündung war: Darf Satire wirklich alles?