Großbritannien und Israel klotzen beim Impfen ran, während in Deutschland noch diskutiert wird. Unser Kolumnist Karl Born denkt derweil über einen verlängerten Urlaub in Israel mit einem kleinen Pieks nach. Eine "was-wäre-wenn"-Kolumne.

In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft.

Zugegeben, ich war persönlich nie besonders anglophil angehaucht. In meiner Jugend fand ich die Beatles großartig, zuletzt konnte ich mich für den FC Liverpool begeistern. Von monarchistischen Gedanken war ich immer weit entfernt, maximal deren Skandälchen fand ich amüsant. Und von den ganzen britischen Welteroberern fand ich nur Thomas Cook, also "the real Thomas Cook" mit seinem Tourismus für alle Bevölkerungsschichten, außergewöhnlich, bis seine selbsternannten Nachfolger rund 175 Jahre später Idee und Namen zerstört haben.