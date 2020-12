In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft.

Der aktuelle bundesweite Lockdown trifft erneut die ohnehin schon am Boden liegende Reisebranche hart. Der "Lockdown light" (schon per Definition ein Widerspruch) hat die Zahlen nicht gesenkt. Zum wiederholten Male wird in der Pandemie Bekämpfung die Methode "Trial and Error" eingesetzt. Aber auch dieser brutale Lockdown wird nicht die Lösung sein.