Fluggesellschaften bieten derzeit nur eingeschränkte Bordverpflegung an. Fabio Gamba, Geschäftsführer der Airline Catering Association (ACA) versichert, dass Bordessen auch in Corona-Zeiten sicher ist und glaubt, dass Catering als Unterscheidungskriterium immer wichtiger wird.

Die EU-Kommission hat Fluggesellschaften in Zeiten der Pandemie empfohlen, auf warmes Essen an Bord zu verzichten. Besonders hart sind Caterer für Langstreckenverbindungen betroffen, da die Branche in diesem Segment die meisten Gewinne generiert. airliners.de hat mit Fabio Gamba, Geschäftsführer der Airline Catering Association (ACA) über die Sicherheit an Bord, den Auswirkungen für die Mitarbeiter und die Zukunft des Bordessens gesprochen.

airliners.de: Wie hat sich das Essen durch die Corona-Krise an Bord verändert?