Boom Supersonic gibt Änderungen an Überschallpassagierjet "Overture" bekannt

Boom Supersonic gibt bekannt, gemeinsam mit Northrop Grumman an einer Militärversion der ursprünglich als ziviles Überschallpassagierflugzeug geplanten "Overture" zu arbeiten. Die zivile Variante soll trotzdem kommen: Ab 2029 soll sie in Betrieb gehen.

Der Flugzeughersteller Boom Supersonic will mit dem US-Rüstungskonzern Northrop Grumman eine Militärversion seines zuvor als ziviles Passagierflugzeug geplanten Überschalljets "Overture" entwickeln. Das Flugzeug könne Regierungs- und Militäreinsätze mit einer kurzen Reaktionszeit unterstützen, teilten beide Unternehmen bei der Unterzeichnung der Kooperation am Dienstag auf der Luftfahrtmesse in Farnborough bei London mit.

Mögliche Einsatzzwecke seien Überwachungs- und Aufklärungsflüge, Kommando- und Kontrollfunktionen sowie Evakuierungen und Truppentransporte.

Zivile Version noch in der Entwicklung

Auch die zivile Version des Überschalljets befindet sich noch in der Entwicklung. Das US-Unternehmen Boom Supersonic aus Denver plant den Produktionsstart der ersten Overture-Maschine für die kommerzielle Nutzung für das Jahr 2024.

Im Jahr 2026 sollen Flugtests beginnen, und ab 2029 soll die Maschine Passagiere befördern.

United hat bereits 15 Maschinen bestellt

Als wichtiger Interessent hat die US-Fluggesellschaft United Airlines bereits im vergangenen Jahr 15 Exemplare des Typs bestellt und sich eine Kaufoption für 35 weitere Maschinen gesichert.

Bis zu 80 Passagiere sollen in der vierstrahligen Maschine Platz finden. Über Wasser soll die Overture mit Mach 1,7 fliegen, wie aus einer Boom-Mitteilung hervorgeht, für einen leiseren Betrieb ohne Nachbrenner starten und zu 100 Prozent mit nachhaltigem Treibstoff (SAF) fliegen können. Zudem soll das Flugzeug überwiegend aus Kohlefaserverbundstoffen bestehen. Die Reichweite gibt Boom Supersonic mit knapp 7900 Kilometern bei voller Zuladung an.