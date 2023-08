Boom hält an: Hohe Preise können Reiselust nicht bremsen

Der aktuelle Reiseboom hält an und das trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und sinkender Ersparnisse der privaten Haushalte. Gleichzeitig bleiben die Preise hoch, vor allem für internationale Langstreckenflüge. Allerdings stellt sich die Frage, wie lange dieser Trend anhalten wird.

Reisender mit buntem Trolli bzw. Koffer am Flughafen im Terminal

Der Reiseboom nach der Pandemie und die damit verbundenen hohen Ticketpreise zeigen bis weit ins nächste Jahr hinein keine Anzeichen einer Abschwächung – und das trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und sinkender Ersparnisse der privaten Haushalte.

Auch wenn sich die Frage stellt, wie lange die Verbraucher sich noch etwas gönnen werden, sagen Airlines, Hotels und Analysten, dass Reisen nach wie vor oberste Priorität haben. Es sei nicht mehr wie in den vergangenen Jahren, als Reisen als "nice to have" angesehen wurden.

Nach Angaben der International Air Transport Association (Iata) hat der internationale Reiseverkehr in diesem Jahr etwa 90 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreicht. Angeführt wurde der Aufschwung von Reisenden, die es gen Südeuropa zog, die trotz steigender Temperaturen aus kühleren Klimazonen kamen. Auch viele US-amerikanische Touristen flogen nach Übersee.

"Nach der Pandemie haben viele Menschen ihre Prioritäten neu gesetzt und sich darauf konzentriert, ihre Reisekasse aufzubessern", sagt Dan McKone, Senior Partner bei der Strategieberatung "L.E.K. Consulting".

Laut dem Reisetechnologieunternehmen Amadeus könnte sich dieser Trend im kommenden Jahr noch verstärken. 47 Prozent der Befragten gaben an, dass internationale Reisen in diesem Jahr und 2024 eine hohe Priorität bei den Ausgaben haben werden, im Vergleich zu 42 Prozent im vergangenen Jahr. Amadeus befragte Reisende aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den USA und Singapur.

Airlines prognostizieren starke Nachfrage für die Zukunft

Diese Trends haben die Quartalsgewinne der Reiseveranstalter in die Höhe getrieben. Fluggesellschaft wie beispielsweise Delta Air Lines prognostizierten eine starke Nachfrage für die Zukunft.

Die Lufthansa berichtete, dass die Buchungen für den Rest des Jahres derzeit bei über 90 Prozent des Niveaus vor der Pandemie lägen und die Sommersaison bis in den Oktober hinein andauere. Und United Airlines baut ihr Angebot im Pazifikraum im Herbst mit neuen Flügen nach Manila, Hongkong, Taipeh und Tokio aus.

Insgesamt wird die weltweite Passagiernachfrage 2023 um schätzungsweise 22 Prozent und 2024 um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen, teilte "Moody's Investor Service" mit. Es ist unwahrscheinlich, dass die Ticketpreise, die seit der Pandemie teilweise um zweistellige Prozentsätze gestiegen sind, fallen werden.

"Jeder verkauft gegen die Nachfrage, das ist die grundlegende wirtschaftliche Gleichung", sagte Jozsef Varadi, CEO von Wizz Air, gegenüber Reuters. "Wir befinden uns in einem Umfeld hoher Inputkosten. Das übt Druck auf die Preise aus."

Hayley Berg, Chefvolkswirtin des Online-Reisebüros Hopper, sagte, Reisende würden in diesem Herbst wahrscheinlich keine nennenswerten Preissenkungen erleben. Sie geht davon aus, dass die Preise für internationale Langstreckenflüge so lange hoch bleiben, bis das Angebot das Niveau vor der Pandemie übersteigt, die Nachfrage sich normalisiert und die Kerosinpreise weiter sinken.

Schwachpunkt: Inlandsverkehr

Der Schwachpunkt ist, ähnlich wie in Deutschland, in den USA der Inlandsverkehr. Denn das Ende der Corona-Testbeschränkungen hat bei den US-Amerikanern eine aufgestaute Nachfrage nach Auslandsurlauben ausgelöst.

"Sie haben Anfang des Jahres gesagt: 'Ich werde diese internationale Reise machen, die wir schon lange machen wollten', und das hat dazu geführt, dass viele Plätze in Europa mit US-Amerikanern überfüllt sind", sagte Glenn Fogel, CEO von "Booking Holdings", gegenüber Reuters.

Die Zahl der internationalen Einreisenden in die USA ist im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 5,37 Millionen Besucher gestiegen, liegt aber laut dem U.S. National Travel and Tourism Office immer noch rund 20 Prozent unter den Besucherzahlen vor der Pandemie.

Der durchschnittliche Preis für einen Inlandsflug innerhalb der USA liegt derzeit bei 246 US-Dollar (rund 224 Euro) für Hin- und Rückflug, acht Prozent niedriger als 2022, so die Reisebuchungs-App "Hopper".

Mit Blick auf die Zukunft erklärten einige Fluggesellschaften wie British Airways, es sei unklar, ob die Nachfrage aufrechterhalten werden könne. Analysten erklärten, dass die sinkenden Ersparnisse der Verbraucher zu einem Rückgang der Ausgaben führen könnten, wenn die Inflation nicht nachlasse.