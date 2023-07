Booking-Analyse: Geschäftsreisende erleben meiste Verspätungen

Das Buchungsportal Booking.com hat in einer Umfrage analysiert, welche Reisenden am ehesten mit Verspätungen konfrontiert sind und wie Passagiere ihre Zeit am Flughafen verbringen. Die Ergebnisse der Analyse zeigen unter anderem: Bestimmte Reisende sind tendenziell häufiger von Verspätungen betroffen.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Booking.com hat die Reisevorlieben und -erfahrungen der Menschen in verschiedenen Ländern weltweit untersucht.

Die Mehrheit der Befragten (58 Prozent) reist ein bis drei Mal im Jahr mit dem Flugzeug. Verspätungen sind hierbei ein häufiges Problem, dem Reisende weltweit begegnen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Verspätung war am größten, wenn die Reisekosten zwischen 1130 und 2260 Euro lagen. Auch zeigte sich, dass Reisende, die eins bis drei Mal pro Jahr reisten, häufiger Verspätungen hatten als Vielflieger.

Auch der Reisegrund hat der Umfrage zufolge Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Verspätung. Passagiere, die Freunde und Familie besuchen, hatten die geringsten Verspätungen (35 Prozent).

Dabei erlebten über die Hälfte der befragten Geschäftsreisenden (52 Prozent) in den letzten zwölf Monaten Verspätungen.

Was das Verhalten der Reisenden an den Flughäfen angeht, gaben kanadische und australische Reisende tendenziell mehr Geld für Restaurants am Flughafen aus als Europäer. 72 Prozent von ihnen planen gerne Mahlzeit am Flughafen ein. Bei den Europäern sind es hier weniger als die Hälfte (45 Prozent).

Eine kleine Shoppingtour durch den Duty-Free-Bereich ist ebenfalls beliebt. 57 Prozent der Reisenden gaben an, während des Wartens auf ihren Flug im Duty-Free-Bereich shoppen zu gehen. Das meiste Geld geben die Reisenden hier für neue elektronische Geräte aus, insbesondere Geschäftsreisende. Auch Lebensmittel, Souvenirs und Parfüm gehören zu den Bereichen, in denen Reisende viel Geld ausgeben.

Reisende haben klare Vorstellungen davon, wie Flughäfen verbessert werden könnten. Schnellere Sicherheitskontrollen stehen an erster Stelle der Prioritätenliste, gefolgt von kostenlosem Wasser und günstigeren Parkplätzen. Auch die Bereitstellung von ausreichenden Schlafmöglichkeiten wird von vielen Reisenden gewünscht.

Einige Reisende wünschen sich zusätzliche Unterhaltungsmöglichkeiten am Flughafen wie Kinos, Eislaufbahnen und Schwimmbäder. Darüber hinaus würde eine größere Anzahl von Grünflächen den Flughäfen ein attraktiveres Aussehen verleihen.