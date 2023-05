Bombardier rechnet trotz stabilem Quartal mit wirtschaftlichen Turbulenzen

Bombardier hat seine Quartalszahlen bekanntgegeben. Der Privatflugzeughersteller erreicht einen höheren bereinigten Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trotz Engpässen in der Lieferkette plant das Unternehmen, in diesem Jahr mehr Flugzeuge auszuliefern und bereitet sich auf einen wirtschaftlichen Abschwung vor.

Bombardier hat die beiden neuen Business-Jets auf der Ebace in Genf vorgestellt.

Bombardier gab am Donnerstag einen bereinigten Gewinn für das erste Quartal bekannt, der auf höhere Auslieferungen von Flugzeugen zurückzuführen ist.

Zudem meldete Bombardier eine Verbesserung der operativen Margen und einen Anstieg des Quartalsumsatzes um 17 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar (1,36 Milliarden Euro), was auf ein höheres Auslieferungsvolumen bei Geschäftsreiseflugzeugen mit mittlerer und großer Kabine zurückzuführen ist.

Bei der viel beachteten als "Free Cash Flow" bezeichneten Kennzahl musste das kanadische Unternehmen jedoch einen Rückgang um 247 Millionen US-Dollar (224,7 Milliarden Euro) hinnehmen, was zum Teil auf einen höheren Bedarf an Betriebskapital für die Auslieferung von mehr als 138 Flugzeugen in diesem Jahr (statt 123 im Jahr 2022) zurückzuführen ist.

Bankenkrise hat das Geschäft kurzfristig gebremst

Bombardier verzeichnete Ende März einen vorübergehenden Auftragsrückgang infolge der regionalen Bankenkrise in den USA. Seither habe sich das Geschäft wieder normalisiert und die Nachfrage sei stabil, sagte CEO Eric Martel vor Analysten. Bombardiers Auftragsbestand von 14,8 Milliarden US-Dollar ist seit Ende 2022 unverändert. "Die regionale Bankenkrise hat uns wahrscheinlich zwei bis drei Wochen lang beeinträchtigt", sagte Martel.

Bombardier plant fest damit, in diesem Jahr mehr Flugzeuge auszuliefern. Das trotz der Bedenken über Engpässe in der Lieferkette, nachdem die Nachfrage nach Privatflügen während der COVID-19-Pandemie stark angestiegen war.

Langfristige Marktentwicklung ungewiss

Diese anfänglichen Zuwächse im Privatverkehr würden jedoch im Vergleich zu 2019 abnehmen, sagte WingX, ein Beratungsunternehmen für die Geschäftsluftfahrt, in einer Mitteilung, da sich wirtschaftliche Schatten abzeichneten. "Wir sind darauf vorbereitet, wenn es passiert", sagte Martel zu den Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abschwung.

Der bereinigte Nettogewinn Bombardiers betrug 113 Millionen US-Dollar (102,8 Millionen Euro), verglichen mit einem Verlust von 69 Millionen US-Dollar (62,77 Millionen Euro) im Vorjahr.

Bombardier lieferte in diesem Quartal 22 Geschäftsflugzeuge aus, ein Flugzeug mehr als 2022. Daneben lieferte das Unternehmen auch vier Passagierjets aus, die höhere Preise erzielen.