Bombardier Aviation Services Berlin: Gewerkschaft ruft zu Warnstreik auf

Die IG Metall ruft die Beschäftigten von Bombardier Aviation Services in Schönefeld zu einem Warnstreik auf. Es geht um mehr Geld, mehr Urlaub und weniger wöchentliche Arbeitsstunden am BER-Wartungsstandort.

Die IG Metall hat die Beschäftigten von Bombardier Aviation Services in Schönefeld zu einem Warnstreik aufgerufen. Die rund 200 Mitarbeiter sollen am Dienstagnachmittag die Arbeit niederlegen, heißt es in einem Aufruf.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert 500 Euro mehr Lohn rückwirkend zum 1. Januar sowie die Einführung einer 38,5-Stunden-Woche. Außerdem will die IG Metall 30 Tage Urlaub für alle Beschäftigten am Wartungsstandort BER durchsetzen.

Über diese Forderungen wurde bereits mit der Arbeitgeberseite verhandelt. Diese sieht nach Angaben der Gewerkschaft derzeit keinen Verhandlungsspielraum für höhere Entgelte.

Bombardier Aviation Services Berlin ist als europäisches Servicezentrum ein wichtiger Teil des internationalen Bombardier MRO-Netzwerks. In Berlin werden Learjets, Challenger und Globals für Kunden aus Europa, Afrika und dem Mittleren Osten gewartet und betreut.