Bombardier Aviation streicht wegen Corona-Krise rund 2500 Stellen

Bombardier will die Beschäftigtenzahl in seiner Flugzeugsparte aufgrund der Corona-Krise deutlich verringern. Rund 2500 Stellen fallen bei Bombardier Aviation weg, wie das Unternehmen mitteilte. Der Großteil des Jobabbaus betreffe die Produktion in Kanada.