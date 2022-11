Börsengang der Bahn vorerst kein Thema

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat dem Börsengang der Bahn eine Absage erteilt. Vorrangig sei der Aufbau eines modernen Schienennetzes, das am Gemeinwohl orientiert ist.

Bahnhof am Flughafen Leipzig-Halle

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat dem ehemals geplanten Börsengang der Bahn auf unbestimmte Zeit eine Absage erteilt. Wissing sagte der "Rheinischen Post", so etwas stehe "überhaupt nicht zur Debatte".

Aktuell gebe es ganz andere Ziele. "Wir wollen zum 1. Januar 2024 eine Infrastrukturgesellschaft für das Schienennetz der Bahn schaffen, die gemeinwohlorientiert ist. Das Netz ist Teil der Daseinsvorsorge. Damit kann man nicht an die Börse."

Der Minister betonte, dass der Zustand des Netzes aktuell zu Wünschen übrig lasse. Der Konzern werde sich sehr viel stärker als bislang darauf konzentrieren, "ihr bereits bestehendes Netz zu sanieren und zu modernisieren", sagte Wissing.

Dann werde die Bahn modernste Technik und mehr Weichen "auf ihren neu sanierten und auch digitalisierten Fernstrecken haben, damit Züge leichter überholen können und Strecke machen", so der Minister.

"Dazu brauchen wir dann beispielsweise Signalisierung in beide Fahrtrichtungen." Außerdem wolle man 25 Prozent des gesamten Güterverkehrs bis 2030 auf die Schiene bringen. "Und natürlich soll die Bahn im Fernverkehr die Menschen wieder pünktlich an ihren Zielbahnhof bringen."

Bahn-Fernzüge im Oktober minimal pünktlicher

Die Bahn-Fernzüge waren im Oktober minimal pünktlicher als im September, dafür wurde der Regionalverkehr schlechter. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Werten des Staatskonzerns hervor.

So kamen im Fernverkehr im Oktober 63,2 Prozent der Züge innerhalb von maximal fünf Minuten nach der geplanten Zeit an, im September waren es 62,8 Prozent. Die sehr hohe Auslastung des Netzes, intensive Bautätigkeit und externe Störfaktoren wie sie Sabotage-Aktion hätten sich negativ ausgewirkt, so die Bahn.

Im Fernverkehr war die Pünktlichkeit seit Jahresbeginn fast kontinuierlich gesunken, von 80,9 Prozent im Januar auf einen Tiefstwert von 56,8 Prozent im August, seitdem wurde es etwas besser. Im Regionalverkehr ist die Bahn generell pünktlicher, aber auch hier gingen die Werte im Sommer von etwa 95 Prozent zu Jahresbeginn auf bis zu 87,7 Prozent im Juni zurück.

Seitdem wurde die Pünktlichkeit auch hier wieder etwas besser, nun ging sie aber auch von 91,4 auf 90,6 Prozent zurück. Als "pünktlich" gilt bei der Bahn ein Zug, wenn die planmäßige Ankunftszeit um weniger als sechs Minuten überschritten wurde.