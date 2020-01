Rundschau Boeings 737-Nachfolger und Ryanair mit Jobbabbau

Boeings potenzielles New Midmarket Airplane könnte kleiner werden als bislang gedacht und Ryanair droht wegen 737-Max-Misere erneut mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Unsere Kurzmeldungen des Tages.

Illustration: Das neue "Middle of the Market"-Flugzeug ist von Boeing noch nicht offiziell präsentiert, es wird erwartet, dass es auf der größeren 787 basiert und 797 heißen wird. © Adobe Stock, 251793344 / Jag_cz

Jeden Abend gibt es auf airliners.de eine kompakte Rundschau mit den Randnotizen des Tages. Wenn auch Sie einen spannenden Lesetipp für unsere tägliche Rundschau haben, mailen Sie uns: feedback@airliners.de

Die Randnotizen des Tages

Boeing fasst im Entscheidungsprozess über den Bau eines möglichen Nachfolgemodells für 737 und/oder 757 auch wieder ein kleineres Flugzeug als bislang geplant ins Auge, berichtet "Aviationweek". Demnach sei statt dem "New Midmarket Airplane"-Konzept mit 200 bis 300 Sitzen auch ein Entwurf unter dem Namen "Future Small Airplane" mit 160 bis 220 Plätzen möglich. Mit dieser Größe wäre das Programm direkter Nachfolger für die 737 und damit direkter Konkurrent der A320-Familie von Airbus. Das Flugzeug soll technisch auf jeden Fall ein komplett neuer Entwurf werden und nicht mehr auf der ursprünglich aus den 1960er Jahren stammenden 737 aufbauen.

Ryanair hat erneut davor gewarnt, wegen der Verzögerung bei der 737 Max Jobs abbauen zu müssen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Reuters" müsse die Airline zehn Flugzeuge aus dem Sommerflugplan streichen. Bereits in der Vergangenheit begründete die Airline Basis-Schließungen mit fehlenden Flugzeugen.

Lesen Sie auch: Ryanair plant massiven Stellenabbau

Das Bundesumweltministerium hat nach eigenen Angaben die Zahl der Flüge seiner Mitarbeiter zwischen den Dienstsitzen Bonn und Berlin stark zurückgefahren. Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichten, dass es von September bis Dezember 429 Flüge zwischen beiden Städten gab. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 992. Die Beschäftigten sollen mehr mot der Bahn fahren.

Der Flughafen Friedrichshafen hat wegen des Weltwirtschaftsforums in Davos in der vergangenen Woche mehr als 120 zusätzliche Flüge verzeichnet. Wie der Airport mitteilt, landeten vor allem Business Jets mit großer Reichweite am Bodensee. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel kam mit einem Airbus A319.

Der Flughafen Bratislava erneuert vom 21. April bis zum 1. Mai den Kreuzungsbereich seiner Start- und Landebahnen, teilt der Airport mit. Da somit die beiden Pisten 04-22 und 13-31 gleichzeitig betroffen sind, können in diesem Zeitraum keine Flüge mit Flugzeugen durchgeführt werden. Der Heliport bleibe dagegen benutzbar.

Die französischen Fluglotsen wollen von Dienstagabend, 19 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen um 6:30 Uhr streiken. Das meldet "Reise vor 9". Reisende müssten demnach vor allem am Mittwoch mit massiven Einschränkungen rechnen.

Die brasilianische Wettbewerbsaufsicht hat dem geplanten Zusammenschluss des US-Flugzeugbauers Boeing und des brasilianischen Rivalen Embraer ohne Auflagen zugestimmt. Die Entscheidung tritt nach einer Widerspruchsfrist von 15 Tagen in Kraft. Das gaben beide Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt. Alle Behörden außer der EU-Kommission hätten den Deal nun genehmigt. Boeing will 80 Prozent des Verkehrsflugzeug- und Service-Geschäfts von Embraer für 4,2 Milliarden Dollar übernehmen.

Lesen Sie auch: Embraer-Chef sieht Übernahme durch Boeing auf gutem Kurs