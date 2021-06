Boeings 737-9-Ecodemonstrator testet nachhaltigeren Treibstoff und "Air Curtains"

Auch 2021 gibt es wieder ein Ecodemonstrator-Programm von Boeing. Mit einer 737 Max 9, die am Ende an Alaska Airlines geliefert wird, werden zahlreiche Projekte außerhalb des normalen Passagierbetriebs getestet. Es geht dabei sowohl um die Sicherheit wie auch die Nachhaltigkeit des Fliegens.

Getestet wird etwa ein höherer Beimisch-Anteil von nachhaltigem Kraftstoff, nachdem Boeing 2018 bereits einen Frachter mit 100 Prozent nachhaltigem Treibstoff fliegen ließ. Der neue Ecodemonstrator wird nun mit einem Anteil von 30 Prozent fliegen. Bei dem verwendeten Treibstoff handelt es sich um Bio-Kerosin aus Resten der landwirtschaftlichen Produktion.

Boeing verspricht, dass der 30-Prozent-Anteil die CO2-Emissionen über den Zyklus der Treibstoffproduktion um mindestens 75 Prozent reduziert. Das gilt aber nur für die Beimischung, nicht für den gesamten Treibstoffverbrauch. Dazu soll das Flugzeug in der Atmosphäre CO2-Messungen vornehmen. Bis 2030 will Boeing seine Flugzeuge für den vollständigen Betrieb mit nachhaltigem Treibstoff zertifizieren lassen.

Ecodemonstrator-Programm von Boeing für das Jahr 2021 © Boeing

Zu den Projekten gehören auch etliche vergleichsweise kleine Änderungen für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz. So wird ein Kollisionswarnlicht soweit optimiert, dass es nahezu optimal in den Rumpf integriert wird und so für weniger Widerstand sorgt. Das soll helfen, Treibstoff in vergleichsweise kleinen Mengen zu sparen. Getestet wird zudem ein Ersatzstoff für das Feuerunterdrückungsmittel Halon 1301, welches schädlich für die Ozonschicht ist.

Im Inneren werden zudem wiederverwendete Kohlenstofffasern als Seitenwände genutzt, die Geräusche von der Kabine heraushalten sollen. Es handelt sich hierbei um Materialien, die bei der 777X-Flügelproduktion anfallen.

Einem Test unterzogen werden zudem Corona-Projekte wie der "UV-Wand" (Zauberstab) zur Desinfektion mit ultraviolettem Licht, sowie sogenannte "Air Curtains": Die Luftströme zwischen den Passagieren von oben nach unten sollen die Verbreitung von Viren an Bord weiter erschweren.

Die Anzahl der Projekte im Ecodemonstrator steigt damit wieder deutlich - im Vergleich zum Vorjahr von neun auf nun 21. Der letzte Ecodemonstrator hatte allerdings auch vergleichsweise aufwendige Testprojekte an Bord.

Geflogen wird die 737-9 Max voraussichtlich zwischen dem 29. Juni und dem 2. Dezember 2021. Erst danach geht das Flugzeug, nach einem erneuten Umbau, in den regulären Passagierbetrieb bei Alaska Airlines.