Boeing wartet mit neuen Flugzeugen lieber ab

Boeing hat es nicht eilig mit der Entwicklung einer neuen Flugzeuggeneration. Vor der nächsten großen Entscheidung will Boeing-Chef Dave Calhoun auf einen technologischen Durchbruch in Sachen Antriebstechnologie warten.

Boeing 737 Max auf dem Boeing Field in Seattle

Boeing beeilt sich nicht mit der Entwicklung einer neuen Flugzeuggeneration. Boeing-Chef Dave Calhoun hat nun entsprechende Erwartungen zurückgewiesen.

Er sehe momentan noch keinen technologischen Durchbruch, der eine milliardenschwere Investition in ein neues Konzept rechtfertigen würde, sagte Calhoun auf einer Analystenkonferenz in Seattle. Während Airbus mit Wasserstoffkonzepten nach vorne prescht, will Boeing daher lieber noch abwarten.

Airlines würden kein Flugzeug akzeptieren, das nicht mindestens 20 Prozent effizienter ist, als die aktuellen Modelle. Auch sei kein neuer Antrieb für Passagierflugzeuge in Sicht, der noch in diesem Jahrzehnt derartige Treibstoffeinsparungen liefern könnte.

Der Boeing-CEO wies "Bloomberg" zufolge auch Gerüchte zurück, dass Boeing heimlich am "New Midsize"-Flugzeug weiterarbeite. Entsprechende Entwicklungen hatte Calhoun kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 2020 eingestellt.

Flugzeug zwischen 737 Max und 787

Beobachter hatten in dem Projekt ein Verkehrsflugzeug in drei Versionen erwartet, das 190 bis 270 Passagiere auf Mittel- und Langstrecken transportieren kann. Die Kapazität würde das Flugzeug zwischen dem größten Narrowbody der 737 Max 10 und dem kleinsten Widebody, der 787-8 platzieren.

Im Jahr 2019 war es schon einmal fast so weit, doch kurz bevor mit einer offiziellen Ankündigung gerechnet wurde, warf der zweite Absturz einer 737 Max und das anschließende Grounding des Typs alle Pläne des Boeing-Managements über den Haufen.

Mit Ausbruch der Corona-Krise wurde die wirtschaftliche Situation bei Boeing dann so düster, dass auf breiter Front Kündigungen ausgesprochen wurden. Die milliardenteure Entwicklung eines neuen Flugzeugtyps stand längst nicht mehr im Fokus des damals neuen Boeing-Chefs, als er im vergangenen Sommer die Reißleine zog: "Die Mitte des Marktes ist die 737-8", verkündete David Calhoun forsch. "Es geht nicht darum, mit dem Airbus A321 zu konkurrieren. Hier geht es um Portfolio gegen Portfolio."

Weiter Probleme mit der Max-Zulassung

Boeing hat derweil weiter Zulassungsprobleme mit den neuesten 737-Max-Versionen. Den Zeitplan für die Zertifizierung seiner beiden noch ausstehenden 737-Max-Varianten 7 und 10 hat Calhoun erneut verschoben. Boeing geht nun davon aus, dass die US-Behörden die Max 7 bis Anfang 2023 und die Max 10 bis Anfang 2024 zulassen werden.

Bei Anlegern kommt die Zurückhaltung dennoch insgesamt gut an. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing nach der Investorenveranstaltung jedenfalls von 98 auf 121 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.

Der Flugzeugbauer habe sich zuversichtlich gezeigt, schrieb Analyst Scott Deuschle in einer Studie. Das Unternehmen mache solide Fortschritte bei seiner Neuausrichtung sowie bei der Justierung der Markterwartungen in Richtung eher erreichbarer Werte.