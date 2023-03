Boeing verweigert CEO Calhoun Millionen-Bonus nach 777X-Verzögerungen

Boeing wird ihrem CEO Dave Calhoun einen Bonus in Höhe von sieben Millionen US-Dollar nicht ausbezahlen, nachdem die Boeing 777X nicht bis Ende dieses Jahres ausgeliefert werden kann. Dennoch will Boeing unbedingt an Calhoun festhalten.