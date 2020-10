Boeing denkt über den Verkauf des Hauptsitzes in Renton nach

Boeing überlegt, den Hauptsitz seiner Geschäftsflugzeugsparte in Renton zu verkaufen, schreibt die "Seattle Times". Das Gelände verfügt über 79.400 Quadratmeter Bürofläche. Der in der Krise steckende Flugzeugbauer möchte so Kosten senken.