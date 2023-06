Boeing übernimmt Flugtaxi-Start-up

Boeing hat Wisk Aero komplett übernommen. Das Flugtaxi-Start-up wird den Angaben nach eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des US-Flugzeugbauers. Wisk Aero entwickelt Fluggeräte mit elektrischem Antrieb.

Die Übernahme ermögliche es, Boeing-Fachwissen in Bereichen wie Entwicklung, Tests und Zertifizierung zu nutzen, heißt es auf der Webseite des Flugtaxibauers.

Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Das Start-up Wisk Aero blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. 2010 als Zee Aero gegründet, folgte 2017 der Zusammenschluss mit Kitty Hawk, einem weiteren eVTOL-Start-up. Mitte 2019 stieg dann Boeing in das Unternehmen ein. Das Flugtaxi-Projekt wurde daraufhin in Cora und schließlich in Wisk umbenannt.